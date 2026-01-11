El misterio llegó a su fin y se confirmaron los participantes para la fiesta continental del vóley que se celebrará próximamente en suelo peruano. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), hizo oficial la lista de los nueve equipos que disputarán el Sudamericano de Clubes 2026, revelando una noticia que ha generado sorpresa en algunos sectores de la afición merengue. Perú ejercerá su localía con fuerza al contar con tres representantes en el certamen, aunque la nómina final dejó fuera a Universitario de Deportes, confirmando que los cupos extra fueron asignados estrictamente por el mérito deportivo conseguido en los últimos años.

La noticia fue dada a conocer en exclusiva durante una conversación con el canal Latina, minutos antes del duelo entre la ‘U’ y Deportivo Soan. Allí, el mandamás del vóley nacional aprovechó las cámaras para detallar la organización del evento que reunirá a lo mejor de la región en nuestra capital, destacando la logística preparada para recibir a las delegaciones.

Vegas se mostró entusiasmado por la convocatoria internacional lograda para esta edición del torneo. “Muy contento porque ya oficialmente tenemos la lista de participantes. Van a ser nueve clubes de seis países”, indicó en un primer momento el directivo.

Acto seguido, confirmó los nombres de los clubes nacionales que defenderán la casa, basándose en la tabla final de la temporada pasada. “Con la grata noticia de que Perú va a tener tres clubes participando en el Sudamericano: son Alianza Lima como vigente campeón, Regatas como subcampeón y la San Martín como tercero”, complementó.

Con esta declaración se disiparon las dudas sobre una posible “wild card” para Universitario. Los cupos fueron asignados respetando el orden jerárquico de la última Liga Nacional Superior de Vóley, otorgándole la oportunidad a la Universidad San Martín de unirse a blanquiazules y chorrillanas en la difícil misión de frenar a los equipos brasileños.

Sobre los rivales que llegarán a Lima, Vegas empezó a enumerar a las potencias confirmadas. “Dos equipos de Brasil: el Sesi y Osasco. Después viene el Boston de Chile; el de Uruguay, el Banco República; de Bolivia el Olympic”, detalló, confirmando que el nivel de exigencia será máximo, especialmente por la presencia de los clubes de la Superliga de Brasil.

¿Cuándo será el Sudamericano de Clubes?

Este torneo internacional se va disputar del 18 al 22 de febrero, si bien la sede aún no se ha confirmado se espera que se realice en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. Aunque no se descarta el Coliseo Dibós, teniendo en cuenta que en dicho recinto se han desarrollado mundiales de algunas categorías.

Finalmente, el presidente de la FPV destacó un hecho sin precedentes que marcará un hito en el deporte regional. “Y por primera vez en la historia del vóley sudamericano, un equipo ecuatoriano femenino, el Club de Alto Rendimiento de Ecuador”, finalizó, celebrando la expansión del vóley en los países vecinos.

Con la lista definida, los equipos peruanos deberán intensificar su preparación para hacer respetar la localía ante rivales de gran fuste. Alianza Lima buscará ratificar su gran momento, mientras que Regatas y San Martín intentarán dar el golpe en un torneo que promete llenar las tribunas y poner a Perú en los ojos del continente.

