Con un debut amargo, Alianza Lima dio inicio a la temporada 2026 en la Serie Rio de la Plata, si bien era un partido amistoso, el 2-1 en contra ha dejado dudas para lo que serán los próximos duelos oficiales, sobretodo en Copa Libertadores. Pero lo que ha causado realmente una sorpresa entre los hinchas, es que Pablo Guede restó importancia al marcador adverso, asegurando que su prioridad en este primer examen era observar el funcionamiento defensivo tras días de intensa carga física, que vienen trabajando desde su llegada.

El estratega argentino valoró el sacrificio de sus figuras en el retroceso y justificó las improvisaciones tácticas que tuvo que realizar en el once inicial, señalando que el resultado es meramente anecdótico si el plantel cumple con las tareas específicas de presión y orden que se les encomendó para esta etapa dura de la pretemporada.

Lejos de preocuparse por la caída, el entrenador resaltó la actitud del colectivo para cumplir con el plan de juego diseñado para este amistoso. “En estos partidos el resultado poco me interesa cuando veo reflejado lo que quería. Lo vi a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso es positivo”, enfatizó Guede en entrevista con José Varela.

Una de las sorpresas tácticas fue la ubicación de Jairo Vélez como lateral derecho, una decisión forzada por las circunstancias del plantel actual. pues más allá de lo que mencionó el propio entrenador acerca de Estrada, otro de los jugadores elegibles como D’Alessandro Montenegro, también se encontraba sentido.

“No tenía otro, tenía a Estrada pero estaba tocado y no sabía cómo iba a reaccionar pues era su primer partido después de recuperarse de su lesión”, explicó el DT, quien se mostró conforme con el rendimiento del volante en esa zona inédita, abriendo la posibilidad de utilizarlo allí si la situación lo requiere nuevamente.

Pero otra de las sorpresas fue también el hecho de que Federico Girotti y Paolo Guerrero jugaran juntos, pues muchos esperaban que sea uno el delantero centro principal y el otro su sustituto ante cualquier eventualidad. De hecho, varios apostaban a que el joven argentino sería el titular como punta, pero terminó jugando como extremo.

Al ser consultado por la posibilidad de que sigan jugando juntos, Guede se mostró flexible respecto a su continuidad en el futuro inmediato. “Dependiendo el rival, dependiendo como estén, tengo variantes arriba que nos pueden ayudar en cualquier momento. Creo que pueden jugar los dos juntos o puede jugar uno”, comentó.

El estratega reveló que el enfoque exclusivo de estos primeros días ha sido blindar la retaguardia, dejando los automatismos ofensivos para una segunda etapa. “Desde que empezamos lo único que trabajamos fue la parte defensiva, ser un equipo corto y recuperar rápido”, detalló.

Guede resaltó momentos puntuales del juego donde la presión tras pérdida funcionó a la perfección, cronometrando incluso los tiempos de reacción de sus dirigidos. “Hubo una jugada que ante una contra replegamos en menos de 4 segundos, eso es lo que buscamos”, señaló.

¿Cuándo jugará Luis Advíncula?

La gran expectativa por el debut de Luis Advíncula también fue abordada por el técnico, quien confirmó su integración inminente a los trabajos grupales. “Llegó el sábado, domingo lo voy a ver entrenar un rato y el lunes seguramente se incorporará con todos”, adelantó, calmando la ansiedad de los hinchas que esperan ver al ‘Rayo’ sumando sus primeros minutos con la blanquiazul en Uruguay.

Finalmente, detalló la planificación para los choques contra Colo Colo e Inter Miami, donde buscará equilibrar las cargas y los conceptos tácticos. “Todo será intentar trabajar las salidas y tratar de hacer un buen mix para que se vea el equipo que queremos”, concluyó, reconociendo que tienen pocos días de trabajo y deben optimizar el tiempo al máximo antes del debut oficial en la Copa.

