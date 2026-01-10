La espera terminó y el fútbol peruano celebra un nuevo hito en el Viejo Continente con la llegada de uno de sus mejores y más recientes talentos. Joao Grimaldo fue presentado oficial y flamantemente como nuevo refuerzo del Sparta Praga, vistiendo por primera vez los colores del gigante checo. La llegada del extremo no es una apuesta al azar, sino un deseo expreso de la presidencia del club, que quedó maravillada con su desequilibrio y velocidad. Fue el propio Tomáš Rosický quien reveló detalles de su llegada, donde la ‘energía de los Andes’ terminó por convencerlos de que era la pieza que les faltaba.
El millonario monto que recibirá Sporting Cristal
La operación tiene un beneficiario directo en el Perú gracias a las normativas internacionales. El abogado especialista Marcelo Bee Sellares confirmó que Sporting Cristal recibirá aproximadamente 45.000 euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, recompensando su trabajo en menores.
Pero ese no será el único ingreso que percibirán los bajopontinos, pues fueron muy previsores al momento de su primera venta al exterior. Según datos de Transfermarkt, Cristal conservó inteligentemente el 15% de una futura transferencia, lo que les asegura una tajada adicional del monto total que pagará el Sparta.
Esta inyección económica valida la estrategia del club rimense de mantener porcentajes de sus joyas exportadas para el futuro. La gestión de la directiva celeste vuelve a dar frutos financieros, demostrando la importancia de negociar cláusulas a largo plazo que sigan generando dividendos incluso años después de la partida.
