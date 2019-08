Cristian Garin vs. Christopher Eubansks EN VIVO: sigue el debut del chileno en la primera ronda del US Open 2019

Cristian Garín vs. Eubansks EN VIVO: sigue el partido por la primera ronda del US Open 2019 en la cancha 7 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN y el servicio de streaming de ESPN Play.

El duelo entre Cristian Garín y Eubanks será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define al clasificado a la siguiente ronda del US Open 2019.

El chileno tendrá un desafío importante en el Grand Slam estadounidense. El jugador sudamericano se medirá este lunes 26 de agosto contra uno de los representantes del anfitrión de este certamen.

Cristian Garín se preparó durante las últimas semanas para llegar en buenas condiciones a los compromisos en la superficie dura. El chileno estuvo presente en Los Cabos (México), Montreal (Canadá) y Cincinnati (Estados Unidos).

En la competencia azteca, el número 32 del ránking ATP perdió contra el argentino Juan Lodero. En terreno canadiense, el mapochino superó por 2-0 al serbio Laslo Djere y el estadounidense John Isner.

Sin embargo, Garín no pudo contra el ruso Daniil Medvedev en los octavos de final. Luego, el sudamericano solo disputó un solo encuentro en Cincinnati: derrota frente al francés Adrian Mannarino.

El chileno, luego de estas experiencias, buscará sumar su segunda victoria en torneos de Grand Slam. Anteriormente, en esta temporada, el tenis se impuso al estadounidense Reilly Opelka en Roland Garros.

Cristian Garín se enfrentará por primera vez al local Christopher Eubanks. Este jugador de 23 años se ubica en la posición 188 de la clasificación ATP.

Cristian Garín vs. Eubansks: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.



