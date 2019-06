Federer vs. Millman EN VIVO: juegan en la primera ronda del ATP 500 de Halle

Federer vs. Millman VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la primera ronda del ATP 500 de Halle 2019 en el Gerry Weber Stadion desde la 10:30 a.m. (horario peruano).

El duelo entre Federer vs. Millman será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda del ATP 500 Halle 2019.

Roger Federer inicia la preparación rumbo a Wimbledon 2019 (1 al 14 de junio) en el torneo de Halle 2019. Hasta aquí, el certamen alemán ha sido una parada obligatoria para el suizo, en su adaptación a la superficie de hierba.

De hecho, ‘Su Majestad’ ha ganado nueve veces esta competición y sueña con la décima corona esta temporada. “Sería increíble llegar a los 10 títulos aquí. La hierba resalta mis virtudes. Es un poco lo que le pasa a Nadal en tierra”, aseguró en la antesala.

“La victoria es siempre mi objetivo en Halle. Estoy en forma, lleno de energía y me encanta jugar aquí. Y por eso voy a entrar en el torneo con una mentalidad muy positiva”, añadió Federer sobre su participación en el torneo ATP 500.

El helvético viene de jugar en las semifinales de Roland Garros. El número tres del ránking ATP cayó en esta fase del torneo frente a Rafael Nadal por 3-0, quien posteriormente se coronó campeón en Francia.

"Fue muy bueno llegar a las semifinales en un Grandslam de nuevo, y sobre todo después de ser mi primera actuación en París en cuatro años”, recordó Federer sobre la participación en el certamen.

El suizo se medirá este martes 18 de junio al John Millman en la primera ronda. El australiano buscará sorprender al helvético, tal como ocurrido el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, cuando le venció por 3-1.

Sin embargo, Millman tendrá que luchar contra el récord de Federer en Halle: 63 victorias y solo siete derrotas. Además, el ‘reloj suizo’ buscará levantar su primer título allí desde 2017, después de perder ante el croata Borna Coric, en tres mangas, en la final del año pasado

Federer vs. Millman: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 7:30 p.m.



Con información de EFE

