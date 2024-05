Ignacio Buse (380° ATP) sigue mostrando un gran nivel en suelo español. Esta vez, el tenista nacional de 20 años superó con una redonda actuación al local Max Alcalá Gurri (595°) en dos sets corridos (6-1, 6-1) para sellar su pase a cuartos de final; y así mantenerse como firme candidato al título del ITF World Tenis Tour M25 ‘III Torneig Internacional Ciutat de Mataró en Barcelona.

‘Nachito’ no tuvo problemas en el juego y superó sin ningún problema al español Max Alcalá de 21 años con un contundente doble 6-1 en tan solo una hora y 15 minutos de encuentro en los octavos de final del certamen catalán. Su holgada victoria ya lo ubica entre los ocho mejores del M25 de Mataró y con el sueño de levantar el título y recibir un premio de 25 mil dólares.

Su siguiente rival será otro tenista local, Pol Martín Tiffón de 24 años y posicionado en el puesto 435°, en los cuartos de final del M25 en Mataró, un partido a jugarse este viernes 24 de mayo a las 7:30 am (hora peruana). El ibérico viene de derrotar al búlgaro Iliyan Radulov por 6-2 y 6-3 en la ronda previa.

Como se recuerda, Buse acumula ya siete victorias consecutivas, entre el M25 de Vic y el M25 de Mataró. Producto de su buen momento, acaba de conseguir el último fin de semana su tercer título profesional, el primero de la actual temporada, por lo que es uno de los candidatos en este nuevo torneo en Cataluña.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que apueste por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.