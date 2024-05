Ignacio Buse (380° ATP) continúa con su buena racha en tierras españolas. El peruano arrancó con todo un nuevo torneo semanal, el ITF World Tennis Tour M25 ‘III Torneig Internacional Ciutat de Mataró' en Barcelona. ‘Nachito’, de 20 años, debutó con victoria al superar sin inconvenientes al local Albert Pedrico Karatsov (1307°) en dos sets (6-2 y 6-0) para así firmar su pase a octavos de final del certamen internacional.

Buse controló el juego con holgura frente a Pedrico Karastsov, fue construyendo bien sus jugadas y terminó sin sobresaltos, tras una hora y 13 minutos de acción. Curiosamente, este mismo rival fue al que se enfrentó el último domingo en la final del M25 de Vic en Cataluña, por lo que volvió a vencerlo en menos de tres días.

Su siguiente rival será el español Max Alcala Gurri, de 21 años y ubicado en el puesto 595°, en los octavos de final del M25 en Mataró, un partido a jugarse este jueves 23 de mayo a las 5:00 am (hora peruana). El ibérico viene de derrotar al británico Zach Stephens por 6-0 y 6-3 en la primera ronda.

Como se recuerda, Buse viene de seis victorias seguidas, entre el M25 de Vic y el M25 de Mataró. Producto de su buen momento, acaba de conseguir el último fin de semana su tercer título profesional, el primero de la actual temporada, por lo que es uno de los candidatos en este nuevo torneo en Cataluña.

¿Cómo llegó Ignacio Buse a ser tenista?

En su adolescencia, Ignacio Buse estaba cerca de decidirse por la gastronomía (su tío es el conocido chef Gastón Acurio), pero su madre le recomendó que apueste por el tenis, y le hizo caso a a ella y también a su corazón. “De pequeño le decía a mi mamá: ‘yo quiero ser chef’, y mi mamá me advertía lo que involucra ser chef. ‘Tienes que empezar lavando platos, trabajando en restaurantes hasta las cuatro de la mañana, no te va a gustar esa vida. A ti que te encanta estar en una cancha de tenis no lo vas a disfrutar’, me decía”, confesó en una entrevista.

Luego se le presentó una oportunidad para estudiar en Estados Unidos, pero le rechazaron la VISA. Ese impedimento hizo que se dedicara más al tenis y así fue como decidió que iba a ser tenista profesional. “Iba a jugar college tennis, pero no salió. Hubo un problema con el trámite de la residencia que no salió. Por suerte no resultó”, agregó.

Su sueño es trascender, superar la historia de su abuelo Enrique Buse y ganar algún día el Roland Garros. “Me siento capaz, ¿por qué no soñar con ganar un día un Roland Garros”, señaló a finales de 2023, en una entrevista en el programa Set Paralelo. Hasta el momento, ha dejado claro que está aprendiendo rápido y que, si sigue por ese camino, llegará muy lejos.





