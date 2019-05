Juan Martín Del Potro vs. Nicolás Jarry: sigue el partido por primera ronda del Roland Garros 2019

Juan Martín Del Potro vs. Nicolás Jarry: sigue el partido por la primera ronda de Roland Garros 2019 en el Court Suzanne Lenglen desde las 4:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Del Potro y Jarry será uno de los más atractivos de la jornada en el Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda en Roland Garros 2019.

Juan Martín del Potro debutará este martes 28 de mayo en la edición 2019 de Roland Garros contra el chileno Nicolás Jarry. El tenista argentino llega con muchas expectativas e ilusiones a esta competencia.

“Lo ideal es poder terminar bien en Roland Garros, más allá de los partidos que tenga, sabiendo que puedo ir a jugar al pasto libremente y los torneos que quiera, y estar al ciento por ciento para Wimbledon y los primeros torneos en cemento”, indicó ‘Delpo’ a La Nación.

La ‘Torre de Tandil’ tiene buenos recuerdos de su última participación: el noveno clasificado en el mundo llegó a hasta las semifinales en el 2018, pero se cruzó con Rafael Nadal y quedó fuera del certamen.

Del Potro, quien viene de superar una lesión a la rodilla que le alejó de las canchas, cumplió un papel aceptable en el Masters 1000 de Roma. El argentino llegó hasta los cuartos de final tras caer frente a Novak Djokovic.

Por su lado, Nicolás Jarry realizó una gran actuación en el torneo de Ginebra. El chileno avanzó hasta la final y se midió a Alexander Zverev, quinto del ránking. El jugador sudamericano cayó por 2-1 en Suiza.

Jarry, de 23 años y posicionado en la casilla 28, se medirá por primera vez a Del Potro en cualquier torneo oficial del circuito tenístico. Eso sí, el chileno ya tiene enfrentamientos contra tenistas en el top 10 y está será otra prueba de fuego.

Del Potro vs. Jarry: horarios del partido

Perú 4:00 a.m.

Ecuador 4:00 a.m.

Colombia 4:00 a.m.

México 4:00 a.m.

Bolivia 5:00 a.m.

Paraguay 5:00 a.m.

Chile 5:00 a.m.

Venezuela 5:00 a.m.

Argentina 7:00 a.m.

Uruguay 7:00 a.m.

Brasil 7:00 a.m.

España 11:00 a.m.



