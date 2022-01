La exención médica otorgada a Novak Djokovic, además de causar polémica en todo el mundo, está trayendo problemas al número uno del mundo, quien quiere participar en el Abierto de Australia, cuyo inicio está pactado para el 17 de enero. Este miércoles, el medio local The Age reportó que el deportista aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tullamarine en Melbourne.

Sin embargo, el tenista fue impedido de ingresar en territorio oceánico por problemas con el visado. Es más, la fuente citada indicó que integrantes de la Fuerza Fronteriza llevaron al ganador de 20 Grand Slam a una habitación para interrogarle. Entonces, desde Serbia señalan que en ese momento empezó el maltrato contra el múltiple campeón.

“Djokovic está detenido, ¡lo tratan escandalosamente como un criminal en una habitación! Trato escandaloso de las autoridades australianas hacia el mejor tenista del mundo. El mejor tenista del mundo es tratado como un delincuente y recibe un trato escandaloso. Está detenido en una habitación con dos agentes de policía vigilándolo”, dice un artículo de The Telegraph.

Medio serbio informa maltrato con el Djokovic. (Foto: Captura)

En la misma línea, el periódico Blic describió sobre la escena que: “Ni siquiera le permitieron bajar del avión normalmente y lo escoltaron a un sector denominado ‘detención de inmigrantes’. Allí permanecería hasta que las autoridades del país oceánico tomen una decisión final sobre su exención de ingreso”.

Las versiones periodísticas fueron corroboradas por Srdjan Djokovic, el padre de ‘Nole’. En un contacto breve con el portal B92 de su país, el progenitor desveló que Novak “se encuentra actualmente alojado en una habitación y nadie puede entrar en él. Hay dos policías frente a la habitación”.

El entrenador de Djokovic también compartió una imagen desde Australia. (Foto: Captura)

¿Por qué no puede entrar Djokovic?

De acuerdo con información The Age, el ingreso del serbio fue bloqueado por las autoridades debido a un problema con la visa. Todo hace indicar que el atleta no tiene la evidencia suficiente para justificar el permiso que le otorgaron. Se cree que ‘Nole’ indicó un contagio por coronavirus en los últimos seis meses.

No obstante, el argumento del número uno del mundo no cumple con las pautas federales en Australia. Así, el Estado de Victoria se puso en contacto con Jaala Pulford, ministra interna de deportes, para que intervenga y el resultado fue rechazar la solicitud para permitir el ingreso del tenista.

¿Qué dice el ministro de Australia?

El primer ministro, Scott Morrison, fue claro al referirse al caso: “Debe proporcionar pruebas de que no puede ser vacunado por razones médicas. Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión a casa; no debería haber reglas especiales para Djokovic”, dijo.

Morrison aclaró que la exención médica a ‘Nole’ fue “un asunto del gobierno de Victoria”. “Le han otorgado una exención para venir a Australia, y entonces actuamos de acuerdo con esa decisión. Los estados brindan exenciones para que las personas ingresen ... y eso ha estado sucediendo durante los últimos dos años”, cerró.