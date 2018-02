El español Rafael Nadal esperaba regresar a las canchas en el ATP Acapulco para retomar la cima del ránking. Sin embargo, horas antes de su debut ante su compatriota Feliciano López, anunció que deberá posponer su vuelta.



Nadal anunció que se resintió de una lesión en la rodilla, la cual lo obliga a retirarse del torneo. "Durante la última práctica previa a mi debut, noté un dolor en la misma zona que tuve en Australia. Ahora, he ido a resonancia y los doctores me han dicho que es la misma molestia que tuvo en el torneo pasado", dijo.



"No es tan grave como la de Australia, pero sí hay líquido y hasta que no se baje no se podrá hacer un diagnóstico completo. Lo que sí es que me han dicho que es imposible jugar", agregó Rafael Nadal, quien ha sido campeón dos veces en México.



Como se recuerda Rafael Nadal perdió el primer lugar luego de que Roger Federer ganará en Rotterdam. Por eso, el español veía en el ATP de Acapulco la posibilidad de retomar la pelea por la punta, pero nuevamente se interpuso una lesión.



Cabe señalar que Rafael Nadal tenía marca de 14-1 en Acapulco donde se coronó en 2005 y 2013 al vencer a sus compatriotas Albert Montañés y David Ferrer, respectivamente, cuando el torneo se realizaba sobre arcilla. El año pasado, ya en cancha dura, cayó en la final ante el estadounidense Sam Querrey.

FUENTE (AP)

LA PREVIA:



Rafael Nadal reaparece EN VIVO ONLINE este martes (9:00 pm) luego de perder el número 1 del mundo y recuperarse de su lesión en la pierna. Enfrenta al también español Feliciano López en su debut en el ATP Acapulco.



El segundo del ranking ATP busca su tercer título en este torneo 500 de la ATP, tras los trofeos ganados en el 2005 y 2013. Si logra su objetivo, recuperará el número uno de la clasificación mundial, en poder del suizo Roger Federer.



En el papel, Rafael Nadal no tendrá problemas en su primer partido en México. Tiene un récord personal de 9-4 ante López. Sin embargo, ha perdido los dos últimos encuentros.



El ATP Acapulco cumple su vigésimo quinto aniversario con un torneo masculino de primer nivel que reunirá a siete de los 10 mejores del momento y repartirá 1.789.445 dólares.