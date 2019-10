Roger Federer vs. David Goffin vía ESPN: sigue el partido por los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái

Roger Federer vs. David Goffin: el partido de los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái en la Cancha Central desde la 5:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Federer y Goffin será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Roger Federer continúa el camino rumbo al tercer título en este certamen este jueves 10 de octubre. El tercer clasificado del ránking mundial se medirá a un rival muy complicado en el circuito: David Goffin.

El helvético llegó a esta instancia después de vencer en la ronda previa a Albert Ramos-Viñolas. El suizo no tuvo problemas para superar por 2-0 (con parciales de 6-2, 7-6) frente al español, ubicado en el puesto 46 del ATP.

Por su lado, David Goffin arrancó el certamen en la primera ronda. El belga se impuso a Richard Gasquet por 2-0. El número 14 del planeta se quedó con el compromiso con parciales de 6-2 y 6-3.

El siguiente compromiso de Goffin accedió a los octavos de final después de que Mikhail Kukushkin se retirará de la contienda. El kazajo acusó molestias físicas cuando iba abajo 3-0 en la segunda manga.

En el mano a mano, Roger Federer tiene amplia ventaja sobre el belga de 28 años. El experimentado tenista suizo ha ganado en nueve de los diez juegos que disputaron entre sí en el circuito profesional.

Federer vs. Goffin: horarios del partido

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

México 5:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Argentina 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

España 12:30 p.m.



