Roger Federer vs. Sumit Nagal EN VIVO: sigue el debut del suizo en primera ronda de US Open 2019 Roger Federer vs. Sumit Nagal EN VIVO: se enfrentan en primera ronda del US Open 2019 en el Arthur Ashe Stadium.

Roger Federer es el actual número tres del mundo, mientrsa que Sumit Nagal está en el puesto 190 del ranking ATP. (Foto: Getty Images) Roger Federer es el actual número tres del mundo, mientrsa que Sumit Nagal está en el puesto 190 del ranking ATP. (Foto: Getty Images)