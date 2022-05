El segundo Grand Slam de la temporada está cada vez más cerca de terminar. El Roland Garros 2022 busca campeón y ya entró en la semana final con los ocho tenistas que lucharán por el título. Con la sorprendente victoria de Marin Cilic sobre Daniil Medvedev, se cerró los emparejamientos para los cuartos de final del torneo. Además del croata, están Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Casper Ruud y Holger Rune.

Solo uno será campeón del Roland Garros y los emparejamientos pintan para ser partidazos. Eso sí, el que se roba las miradas es sin duda el mítico duelo entre Djokovic y Nadal. Ambos tenistas volverán a verse las caras este martes por quincuagésima novena vez (59°). Si bien el serbio domina el global (30-28), el español manda en Grand Slams (10-7), en arcilla (19-8) y en Roland Garros (7-2).

Y aunque Nadal sea el ‘rey’ de la arcilla parisina (tiene 13 títulos), el momento de cada uno es diferente. El número uno del mundo llega con mejores sensaciones, no ha perdido un set en cuatro partidos y lleva menos tiempo en pista (8h13 contra las 10h43 de ‘Rafa’). No solo eso, la propia ‘Fiera’ ha adelantado que podría ser la última vez que choquen en París (dado su estado físico y su edad).

Por ello, Depor se contactó con diferentes especialistas del tenis para saber sus impresiones sobre esta nueva edición de la rivalidad, que toma aire nostálgico (por el hecho de que podría ser la última vez en Roland Garros). Asimismo, conocer quién pinta como favorito (de los 8) para ganar este Grand Slam y otras interrogantes más del momento.

Los últimos 🎱



🇷🇸 Djokovic v Nadal 🇪🇸

🇩🇪 Zverev v Alcaraz 🇪🇸

🇳🇴 Ruud v Rune 🇩🇰

Rublev v Cilic 🇭🇷



¿Y ahora, quién se lleva #RolandGarros? 🏆 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 30, 2022

El duelo Djokovic-Nadal

Como adelantó Nadal, este podría ser la última vez que ambos se enfrenten en la pista del Roland Garros. Y es que la lesión crónica (lesión degenerativa en el pie) que padece el español cada vez es más complicada de manejar, además de ello no llega en su mejor momento: viene de caer en segunda ronda en el Masters de Roma, durante la gira de arcilla.

El panorama es distinto para ‘Nole, pese a la falta de inactividad en los primeros meses del año- debido a las restricciones de los países dado que no está vacunado-, viene de nueve victorias seguidas en la arcilla, además de hacerse con el título romano. En Roland Garros, se han enfrentado en los últimos dos años, con una victoria para cada uno (el serbio ganó el año pasado en semifinales; el español hizo lo propio en 2020 en la final).

Además, de todo los sentimientos que pueden haber por esta rivalidad, Djokovic también se juega el liderato Y es que en caso de derrota, el serbio podría dejar de liderar las listas en caso Alexander Zverev se haga con el título. La otra opción era que Daniil Medvedev llegase hasta la final, pero el ruso perdió ante el croata Marin Cilic.

Tenistas con más presencias en cuartos de final de un único Grand Slam

Tenista Presencias en cuartos de final Grand Slam Roger Federer Wimbledon 18 Jimmy Connors US Open 17 Rafael Nadal Roland Garros 16 Novak Djokovic Roland Garros 16

Pablo Arraya, extenista peruano, ve como favorito al serbio por su actual presente y condición física. Asimismo, considera que estos duelos se verán cada vez menos debido a la edad de ambos y al cambio generacional que está habiendo en el deporte. “Debido de qué esa cinco sets veo como favorito a Novak Djokovic, ya que su experiencia debe pesar y está muy bien físicamente”, comentó el excapitán nacional de Copa Davis.

Del mismo modo, Jorge Salinas, director del portal especializado ‘Tenis Al Máximo’, señala que este podría ser el último Roland Garros de Nadal, como el propio tenista ha manifestado. Y al igual que Pablo Arraya, el comunicador también ve como favorito a Djokovic, en parte porque el partido será de noche (en París) y el español siempre ha jugado de día en el torneo y había solicitado que el partido sea en ese turno, pero la organización no tomó en cuenta la petición.

“Podría ser el último Roland Garros de Nadal, durante toda su carrera ha convivido con la lesión de talón que no lo deja tranquilo. En los últimos meses, no ha tenido esa continuidad necesaria, pienso que podría ser su última aparición ahí. El favorito es Djokovic, más que todo por el horario, Nadal había pedido jugar de día, nunca había jugado de noche en Paris y las condiciones entre el día y la noche cambian mucho sobre todo por la humedad y las condiciones de la cancha”, sostuvo Salinas.

¿El favorito para ganar el torneo?

De los ocho tenistas que han llegado hasta cuartos de final, solo uno podrá levantar el Grand Slam. Aunque todos los que siguen en carrera, pueden hacerlo, siempre hay candidatos y favoritos. Muchos esperan que el campeón salga del duelo entre Djokovic y Nadal, y aunque posiblemente así lo se, también hay otros nombres a tomar en cuenta, como el propio Carlos Alcaraz.

El español de 19 años ha dado pasos agigantados y ha tenido una gran exposición en este año. Es el actual número seis del mundo y viene de ganar los Masters 1000 de Madrid y Miami, el ATP 500 Barcelona y Río de Janeiro. Para Pablo Arraya, ‘Carlitos’ es el gran candidato para levantar su primer Grand Slam tras tener un gran presente y ser la nueva cara del tenis.

“Alcaraz viene muy bien este año definitivamente es un gran candidato para ganar. Viene muy bien aconsejado y bien preparado”, sostuvo el extenista nacional. Salinas tiene al mismo candidato, pues cree que ya está listo para dar el golpe. Sin contar quien gane el duelo entre Nadal y Djokovic, Alcaraz ya ha vencido a ambas figuras en un mismo torneo este año, en Madrid.

“Carlos es una gran revelación desde la aparición de Nadal, que empezó a ganar a los 17 años. Él ha evolucionado mucho su juego en los últimos meses, ha tenido temperamento y fuerza para vencer a Nadal y Djokovic y otros nombres del top 10. Es el jugador del momento, y lo está demostrando a su corta edad, me la juego con que él ganará”, dijo Jorge Salinas.

Día de chapa y pintura en el hotel con @JuanjoMoreno_M! 🔋 Estamos listos para mañana DARLO TODO! 🫶🏻 Necesito vuestro apoyo! 🙏🏻 Vamos a por las semis de @rolandgarros! 🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/pcifr3faTP — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) May 30, 2022

Salinas, además de dar perfilar a Alcaraz como el candidato a levantar su primer Grand Slam en París, hizo un balance breve de la evolución del joven español. “Ha mejorado mucho en el trabajo físico, ha evolucionado a comparación del nivel mostrado el año pasado. Tiene una gama de golpes y cada día se hace mas sólido mentalmente”, sostuvo.

Para Yeltsin Ramírez, periodista del portal ‘Tenis Peruano’, Alcaraz es el ‘outsider’ del tenis. Y es que más allá de las comparaciones que le hicieron con Nadal. ‘Carlitos’ ha encontrado su identidad de juego en tan poco tiempo y tiene aún mucho por explotar. Sin duda lo que como el candidato a ganar el Grand Slam, y en el peor de los casos, lo ve llegando a semifinales.

“Hace un par de años estaba en el puesto 400, cuando le dieron su primera invitación a un torneo ATP, recuerdo que ganó esa final en Rio de Janeiro. Dos años después demuestra que el trabajo que ha hecho en los Challengers. El último torneo que jugó desde la clasificación fue el Roland Garros el año pasado, desde ahí ha jugado solo main draw, tiene un techo increíble y viene mejorando de la mano de Juan Carlos Ferrero”, declaró Ramírez.

Los talentos a seguir en el circuito

Aparte de Carlos Alcaraz, hay nombres que prometen en el circuito esta temporada. En este Roland Garros, por ejemplo, el danés Holger Rune y el propio ‘Carlitos’ han hecho historia al clasificarse a cuartos de final del torneo, ambos categoría 2003 son los primeros adolescentes en llegar a estas instancias de un Grand Slam parisino desde 1994.

De acuerdo a Yeltsin Ramírez, del portal ‘Tenis Peruano’, hay varios nuevos talentos que están dando qué hablar, al igual que tenistas que han encontrado su pico de rendimiento para destaparse. La grata aparición en este Roland Garros, el danés Holger Rune (40°), es una de ellas, también el neerlandés Botic Van de Zandschulp (29°) de 26 años.

Cuando @RafaelNadal debutaba en 2003 en Grand Slams, @holgerrune2003 y @alcarazcarlos03 tenían pocos meses de nacidos 🔥



Ahora los 3 están en cuartos de #RolandGarros 👏 pic.twitter.com/4nJPEiSZm9 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 31, 2022

“A Botic lo empecé a seguir luego de que le ganara a Varillas en un Challenger del 2021. Lo venció por 6-0 y 6-1, su peor derrota en un Challenger. Ahora está siendo protagonista de los ATP, llegó hasta la tercera ronda de Roland Garros, con un juego muy dinámico, que puede hacer daño, es ágil, puede hacer muchas variantes. Ante Nadal dejó una buena impresión, tiene un pico de ascenso bastante alto. [...] Las últimas cuatro semanas de Rune han sido buenas, viene de vencer a Tsitsipas y de ganar en Munich, seguro lo veremos a fin de año en el top 20″, aseguró.

Carlos Salinas, de ‘Tenis Al Máximo’, también tiene otros nombres en carpeta: están el italiano Jannik Sinner (de 20 años, puesto 12), su compatriota Lorenzo Mussetti (20 años, puesto 66), los rusos Karen Khachanov (26 años, puesto 25), Andrey Rublev (24 años, puesto 7). “Un poco más adelante está Daniil Medvedev y Stéfanos Tsitsipas son lo que van a marcar la tendencia en los próximos años”, concluyó.

El presente de Varillas

Luego de su grata aparición en el cuadro principal del Roland Garros (fue su primera vez en un ‘main draw’ de Grand Slam), Juan Pablo Varillas debe seguir definiendo su calendario de cara a la segunda parte del año. En París, el peruano dio batalla, se llevó dos sets ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (puesto 9°), pero terminó cayendo en la primera ronda.

Siendo puesto 122°, ‘Juanpi’ debe seguir su camino este año de cara a su gran reto: entrar al top 100 de la ATP y seguir compitiendo en torneos ATP y Grand Slams. Para Pablo Arraya, quien lo tuvo en el equipo de Copa Davis, su presencia en Roland Garros debe marcar un antes y un después en su carrera para poder dar el salto a la élite.

“Varillas ya se está enfrentando con los mejores del mundo de tú a tú, creo que el despegue en el circuito del ATP ya llegó. Poco a poco con su profesionalismo, y si aprende a jugar en el aire con más voleas -lo que impedirá lesiones- y acorta los puntos, lo veremos jugando los mejores torneos del mundo”, destacó Arraya.

En esa misma línea, Jorge Salinas, alabó el trabajo que viene haciendo Varillas, pues no desentonó al ser su primer partido de Grand Slam y ante un top 10 del mundo. “Tanto técnica como mentalmente le fue muy bien. Más allá de que tampoco está acostumbrado jugar cinco set, es importante destacar el trabajo de largo plazo”, manifestó.

Salinas, al igual que Arraya, espera que su participación en Roland Garros le permita dar el salto a torneos ATP, ya sea 250 o 500. “Después de esto, va a intentar alejarse de los niveles Challengers y tentar las ‘qualys’ de los torneos ATP, que marcarían un punto de partida. Es el nivel que ahora demanda la presencia de Juan Pablo, para tentar y cristalizar de una vez entrar al top 100″, agregó.

En cuanto a su calendario, Yeltsin Ramírez sostiene que esta semana será clave para Varillas, pues no defiende puntos hasta el ATP de Hamburgo. Aún no se sabe si el peruano irá a Wimbledon (este año no dará puntos), pero es un hecho que irá a Italia donde tiene dos torneos Challengers a defender. “Lo que ha hecho conta Aliassime le ha puesto la valla bien alta, tiene potencial, y el reto es mantener el nivel, y busca elevar ese nivel que lo permita meterse al top 100 y empezar a cuajarse como se le ve a Hugo Dellien, Alejandro Tabilo y Sebastián Báez”, finalizó.





