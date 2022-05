Hasta hace una semana, en Videna no había más que tranquilidad y entusiasmo por jugar el repechaje que podría colocar a Perú en su segundo Mundial consecutivo. Incluso, el posible retorno de Paolo Guerrero, y la convocatoria Pedro Aquino ilusionó a todos con una Selección Peruana completa para disputar este esperado encuentro. Sin embargo, apenas cuatro días antes de viajar a Barcelona, las alarmas volvieron a encenderse con la lesión de Luis Advíncula y el envío de un cuerpo médico a España para seguir de cerca a Renato Tapia. Christian Ramos también está lesionado. ¿Llegará la bicolor sin ausencias a enfrentar a Australia o Emiratos Árabes? De ser negativa la respuesta, Ricardo Gareca ya analiza todas sus piezas para salir airoso, como siempre lo ha hecho.

La mañana del martes una noticia proveniente de Argentina se volvió tendencia en redes sociales y remeció la Videna, mientras se realizaba el segundo día entrenamiento en con la presencia de Pedro Aquino, Miguel Araujo, Raziel García, Aldo Corzo y José Carvallo. Luis Advíncula habría sufrido una lesión muscular, que lo mantendría fuera de las canchas entre 15 y 21 días. Boca Juniors no tardó en confirmar la información, mediante un parte médico. “Luis Advíncula: durante el partido de la final, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho”, se lee en el comunicado.

#ParteMédico



Luis Advíncula: durante el partido de la final, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/4BAUNd6PKU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 24, 2022

Minutos después, RPP dio a conocer que el cuerpo técnico de la Selección enviará un fisioterapeuta a España para que trabaje en la recuperación de Renato Tapia. Además, Edder Benitez (preparador físico) y Raúl Huamán (médico) adelantarán su vuelo a Barcelona para seguir de cerca este proceso.El volante de la bicolor sintió una molestia en la pierna izquierda durante un entrenamiento del Celta de Vigo y no jugó el fin de semana ante Valencia. En tanto, Christian Ramos tiene un pequeño desgarro que le impidió viajar con Alianza Lima al encuentro con River Plate por Copa Libertadores.

¿Qué hará el ‘profe’? Por el momento, analiza la posibilidad de llamar a un lateral derecho, siendo la primera opción Jhilmar Lora, quien con anterioridad ya ha sido convocado. En tanto. En la volante, aguardará por la recuperación del ‘Cabezón’. Aún así, el ‘Tigre’ Gareca ya sabe lo que es jugar sin sus piezas más importantes. En los últimos seis partidos por Eliminatorias siempre tuvo bajas y logró la clasificación al repechaje con cuatro victorias, un empate y, apenas, una derrota.

En tanto, en el duelo ante Nueva Zelanda, camino a Rusia 2018, no pudo contar con el capitán y figura del equipo, Paolo Guerrero. Y el objetivo se dió. Empatamos en la ida sin goles y en la vuelta en el estadio Nacional, con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos, volvimos a una Copa del Mundo después de 36 años. ¿Ocurrirá lo mismo?

La recta final

Los últimos seis partidos que disputó Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022 fueron claves para conseguir el cupo al repechaje y la posibilidad de volver a asistir a un Mundial. Pero, aunque el objetivo se consiguió y gracias a cuatro victorias y un empate tenemos una nueva oportunidad de clasificar, el ‘Tigre’ no la tuvo fácil. En esta última recta nunca pudo tener a su plantel completo y tuvo que ingeniárselas para reestructurar el equipo y sacar adelante el marcador.

En el partido contra Bolivia en el Nacional, donde la bicolor ganó 3-0, Yoshimar Yotún no pudo estar presente por acumulación de tarjetas amarillas. El volante fue reemplazado por Christofer Gonzales, quien completó el mediocampo junto a Renato Tapia y Sergio Peña. El futbolista de Sporting Cristal jugó los 90 minutos y tuvo una efectividad del 81% en sus pases, además de cinco duelos aéreos ganados. Y Sofascore le dio una puntuación de 7.1, de las más altas del equipo en dicho partido.

Y si bien no cuenta con el ritmo de juego de ‘Yoshi’ ni el pase largo o la precisión, dado el conocimiento del campo y visión que posee el ex Cruz Azul, pudo aportar al equipo versatilidad, ataque y recorrido. Además, es superior en el uno por uno y en la forma como aprovecha los espacios libres. Lo que lo ha convertido en la primera opción el ‘Tigre’ en la volante, para cualquier circunstancia.

En el duelo contra Venezuela en Caracas, con triunfo 1-2, el ausente fue Alexander Callens. El central del New York City de la MLS, que tras su participación en la Copa América 2021 se consolidó en el equipo titular de la Selección Peruana y ya cuenta con 30 partidos con la camiseta nacional.

El defensor fue titular ante Bolivia, donde terminó con una sobrecarga muscular. Allí, tuvo varios encuentros con el goleador del certamen, Marcelo Martins, y solo pudo estar 45 minutos en campo. “A Callens en el entretiempo se le cargó un poco el gemelo y por prevención decidimos hacer el cambio”, contó Gareca por su decisión de retirar a Alexander Callens.

Es así como para el partido ante la ‘Vinotinto’ tuvo que ingresar Luis Abram, quien acompañó al experimentado Christian Ramos, logrando un 88% de efectividad, y siendo el defensor que mejor desempeño tuvo en dicho partido, donde el arco de Perú recibió un solo gol.

En Barranquilla, Luis Advíncula y Miguel Trauco no estuvieron por suspensión y tuvieron que ser reemplazados por Aldo Corzo y Marcos López. El lateral derecho superó constantemente a Luis Díaz, el colombiano más caro del mundo y que actualmente juega en el Liverpool de la Premier League. Si bien el crema no es el futbolista más técnico, una gran ventaja es que consciente de sus limitaciones busca sacarles las vuelta. Es muy aplicado en la marca y le corta los espacios a sus rivales rápidamente.

En tanto, por la banda izquierda no hubo mayor preocupación, pues Marcos López y Trauco son habituales titulares. Y en un partido como aquel, de visita, donde Colombia iba a buscar atacar desde el primer minuto, el futbolista de la MLS, cuyas características son más defensivas que las del Saint Etienne, quien se caracteriza por los pases largos, calzó de la mejor manera. Perú logró una histórica victoria por 0-1.

Edison Flores le anotó a Ecuador en Lima por Eliminatorias (Foto: GEC)





En tanto, en el duelo ante Ecuador en Lima la situación fue más complicada. Ricardo Gareca, esta vez, no pudo contar con dos jugadores claves en el ataque: Christian Cueva y Gianluca Lapadula. El primero por suspensión y el segundo, tras sufrir un nuevo golpe en la nariz en Barranquilla. ¿Quienes los reemplazaron? Raziel Gracía y Santiago Ormeño, respectivamente. ¿El resultado? Un empate de último minuto (1-1) gracias a Edison Flores.

El desempeño de Ormeño no fue el mejor. Jugó solo el primer tiempo y no tuvo ni un solo remate al arco. Tanto así que tuvo que ser cambiado en la mitad del partido por Alex Valera. Allí las cosas mejoraron, gracias, también, a la presencia del ‘Orejas’, quien ingresó por el futbolista de Deportes Tolima.

Finalmente, en la última fecha doble, ante Uruguay y Paraguay, también hubo bajas. En Montevideo no contamos con José Carvallo ni Miguel Araujo. El arquero se ausentó, puesto que tuvo que ser operado de apendicitis. Mientras que el jugador de FC Emmen contrajo covid-19. No obstante, ninguno es titular habitual, por lo que no hubo mayor complejidad. Aún así, perdimos 1-0, en un partido con sabor a empate. Mientras que en el Nacional, André Carrillo estuvo ausente por un esguince en la rodilla y Flores fue titular. Ganamos 2-0.

El sueño mundialista

Jefferson Farfán anotó el primer gol de Perú ante Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018 (GEC)

A diferencia de este año, el repechaje a Rusia 2018 se jugó apenas un mes después del último partido de Eliminatorias, por lo que la Selección no tuvo mucho tiempo para prepararse. A ello se le sumó que Ricardo Gareca no contaría con su capitán y principal jugador del equipo, Paolo Guerrero, debido a la suspensión que le impuso la FIFA por doping.

De esta manera, tanto para el partido de ida como el de vuelta, Ricardo Gareca utilizó a Jefferson Farfán y supo utilizar este contexto como motivación para que el equipo salga a ganar ambos partidos a toda costa. De esta manera, de visita, se logró un empate sin goles y en la vuelta ganamos 2-0 gracias a la ‘Foquita’ y a la ‘Sombra’ Ramos.

De hecho, el momento más recordado de este partido fue cuando la ‘Foca’ le dedicó su gol a su mejor amigo mostrando su camiseta. Dicen que aquella anotación provocó un sismo en la capital, producto de los festejos de todos los peruanos. Y no era para menos. La bicolor volvía a un Mundial después de 36 años. El ‘Tigre’ sabe lo que hace.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.