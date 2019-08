Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos necesitaron 40 minutos para saber que ganarían medallas en Lima 2019

Dos ‘patas’ de toda la vida de juntan una tarde para jugar tenis, en alguna de las canchas donde aprendieron este deportes cuando eran niños. Así se sintieron Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos , al saber que ambos competirían juntos en dobles mixtos para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Lo curioso de esta historia es que ambos se conocieron una semana antes de competir.

“Conocí a Anastasia una semana antes de que comiencen los Panamericanos y entrenamos un día, 40 minutos y así empezó” comentó Sergio a Depor, entre risas y comentarios anecdóticos, tras ganar la medalla de bronce en la categoría dobles mixtos.

Pero cómo llegaron a empatizar tanto que, incluso, supieron qué hacer durante los próximos encuentros, hasta llegar a pelear por una medalla. Aquí te lo contamos.

Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos conquistaron el bronce en Tenis mixto en Lima 2019. (Foto: Giancarlo Avila) Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos conquistaron el bronce en Tenis mixto en Lima 2019. (Foto: Giancarlo Avila)

¿Cómo se prepararon durante la semana de competencia en Lima 2019?

Sergio: En el momento que ingresábamos a la cancha nos sentíamos muy cómodos, como si estuviéramos jugando –literal– con un amigo de toda la vida que te dice ‘¿vamos a jugar el fin de semana?’, y tú dices ‘ok, vamos’. Luego estás jugando en el patio de tu casa con un pata, divirtiéndote. Así se sintió toda la semana.

¿Cuál es la anécdota que más recuerdan durante su paso por los Panamericanos?

Sergio: Entramos a la cancha a jugar un set de entrenamiento contra Francisco Cerundulo y Victoria Bosio, del equipo argentino, que también querían entrenar. Yo nunca había jugado mixtos, entonces, no sabía cómo era la dinámica de juego. Supuse que debía recargar más a la mujer, mientras que el hombre cubre. Empezamos a jugar y Anastasia hizo todo y yo me quedé ‘¡Ah! OK. No necesito hacer nada’.

Anastasia: Es la primera vez que jugamos dobles mixto y cada partido teníamos nuevas tácticas, nuevas estrategias y empezamos a jugar mucho mejor. El último partido jugamos muy bien.

Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas y Anastasia Iamachkine: Galdos repitió medallas de bronce tras ganar junto a Varillas y Iamachkine en Tenis Dobles Masculino y Mixto. (Foto: Giancarlo Avila / GEC) Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas y Anastasia Iamachkine: Galdos repitió medallas de bronce tras ganar junto a Varillas y Iamachkine en Tenis Dobles Masculino y Mixto. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

¿Cuándo volverán a jugar juntos en dobles mixto?

Sergio: Sabemos que la próxima vez que juguemos dobles mixto será, con suerte, en un Sudamericano o algún torneo del ciclo olímpico. Pero, siempre que podamos jugar, ella en Lima –porque vive en Estados Unidos– nos juntaremos.

¿Cómo se imaginan en los próximos años?

Sergio: Sería genial jugar dobles mixto en un Grand Slam, pero sería en unos años. Anastasia tiene que terminar su carrera y yo tengo que subir en el ranking, son varios factores. Pero mirando a futuro, en unos cuatro años sería genial y esta sería la primera entrevista de lo que se prevé para futuro.

Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos comentaron sus anécdotas antes de jugar en Lima 2019. (Video: Depor)

► Medallero Juegos Parapanamericanos Lima 2019: Brasil lidera la tabla, Perú ya comenzó a sumar



► ¡Tremendo triunfo! Carlos Felipa se colgó la medalla de plata en lanzamiento de bala



► ¡La tercera presea para Perú! Jorge Arcela se colgó la medalla de plata en paratiro en los Parapanamericanos Lima 2019



► ¡Seguimos sumando! Antero Villalobos ganó nueva medalla para Perú en los Parapanamericanos