Este evento, que es organizado por la productora + OUTDOOR con el apoyo principal de UNACEM y adidas, fusionará el desafío atlético de una carrera de montaña con el compromiso de sostenibilidad en cada una de sus etapas. El Santuario de Amancay de Unacem, la primera Área de Conservación Privada reconocida en Lima Metropolitana, es un oasis de lomas costeras que alberga la emblemática flor amancay, ruinas preincas y una biodiversidad única.

Los corredores podrán elegir entre cuatro distancias diseñadas para todos los niveles:

10K : Ideal para iniciarse, con 650 m+ de desnivel positivo.

: Ideal para iniciarse, con 650 m+ de desnivel positivo. 21K (media maratón): Un reto intermedio con 950 m+ de desnivel.

(media maratón): Un reto intermedio con 950 m+ de desnivel. 50K : Para los más experimentados (+18 años), con salidas tempranas para disfrutar del amanecer y 3.300 m+ de desnivel.

: Para los más experimentados (+18 años), con salidas tempranas para disfrutar del amanecer y 3.300 m+ de desnivel. 80K: Ruta exclusiva para corredores de montaña avanzados mayores de 18 años, presenta el mayor grado de dificultad. Una prueba física y mental con 4850 m+.

La carrera será semi-autosuficiente, con avituallamientos estratégicos, medalla finisher para todos los participantes, transporte ida y vuelta incluído en su inscripción y un completo kit de carrera que incluiría un polo adidas para todas las distancias y uno adicional para las distancias de 50k y 80K con tecnología ClimaCool de Adidas.

Una nueva aventura llega: La primera edición de la carrera Amancay Trail by Adidas

“Como productora, buscamos organizar experiencias para todos los participantes. En esta ocasión, Amancay Trail es una carrera pensada para todos: para quienes recién comienzan, para quienes ya han dado sus primeros pasos en el deporte y para quienes buscan nuevos retos en la larga distancia. Buscamos seguir haciendo crecer el deporte, que requiere inversión, dedicación y escuchar a los participantes. Estamos muy emocionados y motivados para esta primera edición en el 2026. “, destaca Andrés Olivera, organizador del evento.

Ya puedes inscribirte en amancaytrail.pe y estas se extenderán hasta el 22 de febrero de 2026 o hasta agotar stock. ¡Aprovecha el precio de preventa que va hasta el 18 de enero!

Segunda salida de entrenamiento

Con el fin de que los corredores puedan ir conociendo la ruta, el lugar de competencia y compartiendo con la comunidad, el próximo 24 de enero se realizará la segunda salida de entrenamiento en el Santuario de Amancay, Pachacamac.

Las distancias serán 10K (básico) y 21K (intermedio), ideal para quienes están inscritos y para los que quieren conocer la experiencia desde adentro.

Puedes inscribirte aquí https://bit.ly/4s5TLfu y obtener más info las redes de Amancay Trail.

