El año 2025 en la Liga Nacional de Vóley cerró con una edición más del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el mismo que resultó con victoria de las blanquiazules con parciales de 25-23, 25-17 y 25-15. Sin embargo, el cuerpo técnico que lidera el argentino Facundo Morando incurrió en un error al incluir a cuatro extranjeras en el campo, por lo que perdió el encuentro por falta al reglamento el torneo.

Si bien días después se había ratificado el triunfo de las bicampeonas nacionales, finalmente la Federación Peruana de Vóley ratificó de forma inapelable el triunfo de las cremas por 3-0 con marcador de 25–0, 25–0, 25–0.

Al respecto, y ya en el inicio del año deportivo 2026, se pronunció Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club Universitario, quien destacó que pese a ganar los puntos fuera del campo de juego, el resultado inicial era engañoso porque se trató de un partido parejo, sobre todo en los primeros sets.

“Es un partido que se tiene que analizar en dos partes y no por nosotros, sino por lo que pasó. El primer set fueron dos equipos punto a punto, en mi opinión el apuro del cambio que comete el error es por lo apretado que estaba el set. A partir de ahí que fue tan evidente, porque se dio cuenta el coliseo que se calló, fue algo tan obvio que Mirian (Patiño) como capitana se da cuenta. Acá ni siquiera es algo dirigencial, esto es otro deporte y se actúa de manera distinta, esto se resuelve en el momento sin mi opinión”, declaró el directivo crema a Radio Ovación.

“Después del primer set fue otro equipo, Alianza se exigió, fue un súper rendimiento, creo que el mensaje fue ‘ganemos para de ahí tirar el gané en cancha’ y es válido. No lo he querido conversar mucho con las jugadoras pero si me preguntas a mí, yo creo que no hubo una rigurosidad mental y es natural. Para mí Alianza no es 3-0 superior a la ‘U’, ahora en la segunda vuelta habrá otro partido y se verá. El equipo está para pelearle a cualquiera”, añadió Acerbi.

Alianza Lima, a través de sus redes sociales, remarcó que ganaron "en cancha" a Universitario.

Finalmente, consideró que la FPV debió actuar de oficio, tras lo ocurrido y que incluso el encuentro no debió continuar, desde que se advirtió esta alteración en el sexteto victoriano que afrontaba el partido.

Actualmente, Universitario marcha como único líder con 30 puntos, seguido de la Universidad San Martín con 28 y Alianza Lima con 27. Aún resta por jugarse la segunda vuelta de la competición.

Como se recuerda, Alianza Lima es el actual campeón de la Liga Nacional de Vóley de nuestro país, subcampeón sudamericano y último representante de esta parte del continente en el Mundial de Clubes de Brasil.

