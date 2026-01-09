Jorge Fossati a su llegada a Lima. (Video: Jax Latin Media)
Jorge Fossati a su llegada a Lima. (Video: Jax Latin Media)

El entrenador uruguayo reiteró su molestia por una serie de “mentiras” en que se dijeron en algunos medios de comunicación antes y después de confirmarse su salida de , club con el que solo hace unas semanas se consagró tricampeón de la Liga 1.

“Yo ya aclaré bastantes cosas y he dicho con claridad que hay mentirosos y dije por qué. Lo demás es simplemente una diferencia de visión que lo ha llevado al club a tomar la decisión que tomó”, indicó a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“En vez de decir clarísimamente como es ‘el club tomó la decisión, desgaste institucional’ y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter y todo eso. Hoy estar en el medio de personas que mienten y es el mundo de fútbol de hoy, lamentablemente y preocupantemente”, añadió Fossati.

Jorge Fossati llegó a Universitario en 2023 y se consagró como campeón nacional, antes de ir a la selección peruana.
En esa línea, remarcó que en este caso habían dos partes cuando se trata de tomar una decisión de continuidad en el fútbol y que una de ellas consideró que no se debía seguir con el proyecto deportivo de cara el 2026.

“Son los que definen, pero a mí no me cambia para nada los sentimientos que tengo para Universitario, siempre van a ser los mejores”, acotó el estratega de 73 años.

Fossati llegó en las últimas horas a nuestro país para ser parte de la premiación de la Liga 1 edición 2025, torneo que ganó con mucha autoridad bajo su dirección técnica el club crema. De hecho, se le considera el entrenador de la temporada.

“Siempre pienso que esos logros o distinciones individuales hay que tomarlas con la debida humildad y saber que en esto no hay nadie que gane nada solo”, dijo con mucha tranquilidad, tras varios días de vacaciones en su país natal, y sin ninguna confirmación de un nuevo reto deportivo a la vista.

Tras su salida de la institución, la directiva crema apostó por la contratación del entrenador español Javier Rabanal, con amplia experiencia en el fútbol formativo y que llega tras ser campeón con Independiente del Valle de Ecuador.

