Sporting Cristal no logró sacar ventaja como local y terminó igualando sin goles frente al complicado Red Bull Bragantino en el trascendental partido de ida por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Tras el pitazo final en el gramado de José Díaz, el zaguero nacional Miguel Araujo tomó la palabra para analizar el rendimiento colectivo del conjunto cervecero. El defensor valoró el enorme esfuerzo del plantel, destacó la adaptación de los flamantes refuerzos y lanzó una durísima crítica contra el pésimo estado del terreno de juego.

El encuentro internacional representó un reto sumamente exigente para el cuadro bajopontino, que intentó imponer sus condiciones desde el primer minuto frente a la dura escuadra brasileña. A pesar de generar aproximaciones importantes en el área rival, la falta de contundencia y el mal estado del campo generaron ciertas complicaciones.

Pese a la igualdad definitiva en el marcador, el experimentado central respaldó el trabajo realizado por sus compañeros. “Los partidos de Copa anteriores también los hemos jugado muy bien. Es más, ganamos dos partidos en casa, que creo que era lo principal. Ahora es otra etapa”, expresó el defensor.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

El zaguero enfatizó que, con las nuevas incorporaciones, este es el rumbo correcto para alcanzar los ambiciosos objetivos trazados. “El equipo se ve diferente creo. Pero este es el camino, simplemente hay que ajustar algunas cosas y seguir por esta línea”, puntualizó el futbolista con evidente confianza en la propuesta.

Al ser consultado sobre el complejo escenario de definir la llave como visitantes en territorio brasileño, el jugador fue totalmente enfático. “¿Se complica tener que definirlo allá en Brasil? No, nosotros vamos a ir a querer ganar y a querer pasar. Creo que está en nosotros”, afirmó Araujo.

El seleccionado nacional anticipó que no saldrán a refugiarse en su propia área durante el decisivo choque de vuelta. “Así como ellos vinieron a proponer acá, nosotros vamos a ir a hacer lo mismo allá”, aseguró el defensor cervecero, prometiendo un planteamiento sumamente ofensivo.

Sporting Cristal volvió a jugar en el renovado Estadio Nacional: así quedó el césped para recibir a Bragantino. Foto: IPD

En otro momento, el central valoró la rápida integración de Michael Hoyos, Juan Manuel Cuesta y Hernán Barcos en La Florida. “Bien, muy bien los refuerzos. Acá hay un grupo muy joven donde el que viene llega a sumar, con la humildad que lo caracteriza. Se les recibe de la mejor manera”, acotó.

Finalmente, el zaguero dejó una dura crítica sobre las pésimas condiciones de la cancha que mermaron su juego. “Se complica porque nosotros también lo tomamos como visitantes, no conocemos el campo, está muy malo... El Estadio Nacional, que era nuestra casa... verlo en ese estado es triste”, concluyó muy mortificado.

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