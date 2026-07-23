Tras la reciente partida de Guillermo Viscarra, quien rescindió su vínculo de mutuo acuerdo, en Alianza Lima necesitan un portero con urgencia y desde hace algunos días Pedro Gallese se ha convertido en el principal objetivo del área deportiva. Sin embargo, en medio de la gestión encabezada por Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de los íntimos, el panorama está siendo más complejo de lo esperado.

Gallese tiene contrato vigente con Deportivo Cali hasta finales del 2027, por lo que en Alianza Lima están esperando que pueda lograr su libertad llegando a un acuerdo para firmar su rescisión. No obstante, la postura del conjunto colombiano es cada vez más tajante: no quieren soltarlo.

Felipe Restrepo, gerente general de los ‘Azucareros’, conversó recientemente con TV Perú Deportes y fue enfático al afirmar que, a dos días del inicio del Torneo Finalización de la Liga BetPlay, están lejos de considerar la salida del ‘Pulpo’ como una posibilidad. Y es que el portero nacional es una pieza clave para ellos.

“El club está firme en su postura de hacer cumplir el contrato vigente con Pedro Gallese hasta finales del 2027. Ni se consideraría siquiera la salida de un jugador clave a dos días del inicio de la Liga Profesional de Colombia”, apuntó.

Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales del 2026. (Foto: AFP)

Pese a que Alianza Lima ya tiene un acuerdo de palabra con Pedro Gallese, los términos finales para su regreso al fútbol peruano no pueden avanzar mientras no consiga ser agente libre. Por ahora, todo hace indicar que Deportivo Cali no dará su brazo a torcer y buscará que se respete su contrato hasta finales del próximo año.

Esta no es la primera vez que Restrepo pone las cosas claras respecto al futuro del también portero de la Selección Peruana, ya que hace unos días dijo algo similar: “No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno para la desvinculación de Pedro Gallese. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”.

Veremos si esta historia toma un rumbo diferente en los próximos días y si finalmente Gallese termina regresando a Alianza Lima, club donde ya estuvo durante la temporada 2019. Mientras eso se resuelve, Alejandro Duarte seguirá teniendo al titularidad en el pórtico blanquiazul.

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima durante 2019. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR