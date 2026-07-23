Felipe Vizeu pasó por Sporting Cristal sin pena ni gloria y antes de que termine su contrato, el club decidió prescindir de sus servicios por no haber mostrado el rendimiento que esperaban cuando lo ficharon. Así pues, luego de su breve e infructuoso paso por el fútbol peruano, el delantero brasileño tiene todo arreglado para volver a jugar en su país tras firmar un precontrato antes de pasar los exámenes médicos correspondientes.

Según informó Globo Esporte, Felipe Vizeu tiene todo listo para ser nuevo delantero del Avaí y volver al balompié brasileño, pero para jugar en la Serie B. Recordemos que el atacante quedó como agente libre luego de desvincularse de Sporting Cristal, una gestión que fue bastante tediosa para ambas partes.

Como se conoció durante las tratativas, Vizeu, que tenía contrato hasta finales de este año, quería que se respete su vínculo a pesar de que el conjunto rimense ya le había comunicado que no entraba en los planes de Roberto Mosquera. Pese a esto, el futbolista de 29 años insistió, bajo la condición de que solo firmaría su rescisión si le pagaban lo correspondiente a los meses que le quedaban de contrato.

Claramente fue una propuesta nada agradable para la institución bajopontina, por lo que tuvieron que trabajar en su desvinculación por varios días hasta llegar a un acuerdo que dejara satisfecho al delantero. Con esto firmado, ‘SC’ pudo anunciarlo oficialmente, dándole los mejores deseos para sus próximos retos en su carrera profesional.

Felipe Vizeu marcó ocho goles en su paso por Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Así pues, Felipe Vizeu vuelve a Brasil para jugar en el ascenso, aunque con un contexto bastante complejo: Avaí no está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y soñar con llegar al Brasileirao es casi imposible; por el contrario, en estos momentos están en los puestos de descenso y si no cambian la tónica de sus rendimiento, los más seguro es que en el 2027 jueguen en el Tercera División.

“Avaí tiene un precontrato firmado con Felipe Vizeu, exdelantero del Flamengo que militaba en el Sporting Cristal de Perú. En los próximos días, el jugador de 29 años llegará a Florianópolis para someterse a exámenes médicos y finalizar el contrato”, señalaron en Globo Esporte.

¿Cómo le irá a Vizeu en su regreso al fútbol brasileño? Hay que señalar que el atacante dejó el combinado cervecero habiendo marcado seis goles en los 20 partidos que jugó entre Liga 1 y Copa Libertadores durante el 2026. Asimismo, si revisamos sus registros desde el 2025, se marcha de ‘SC’ con ocho anotaciones en 29 encuentros disputados.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar sin goles con RB Bragantino, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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