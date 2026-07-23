El competitivo mercado de pases sudamericano no deja de sorprender a los aficionados, y esta vez ha sido Gremio de Porto Alegre el encargado de remecer el tablero de transferencias. Pensando en afrontar con grandes armas la exigente temporada, el poderoso conjunto brasileño donde milita el peruano Erick Noriega anunció este jueves la flamante contratación del atacante internacional Jovane Cabral, una de las figuras absolutas de la histórica y reveladora selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El experimentado extremo izquierdo de 28 años de edad llega al fútbol brasileño tras una destacada actuación en el torneo de selecciones. Cabral fue una pieza fundamental en el sorpresivo esquema de una nación que competía por primera vez en el máximo certamen.

Durante su histórica incursión en territorio norteamericano, el nuevo atacante ‘tricolor’ fue titular en dos compromisos vitales para su escuadra. El extremo estuvo presente desde el arranque en el meritorio empate sin goles frente a España en su inolvidable debut mundialista.

𝐃𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐠𝐫𝐞 🇪🇪✈️ Jovane Cabral é o primeiro jogador de Cabo Verde a vestir o nosso manto. O atacante de 28 anos atuava em Portugal e assina com o Tricolor até o final de 2027. De destaque da sua seleção a reforço do Maior do Sul! Bem-vindo,… pic.twitter.com/cuKYjuo6O6 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2026

Asimismo, el talentoso delantero ofensivo también arrancó desde el primer minuto en la decisiva ronda de dieciseisavos de final. En aquella dramática instancia, su selección cayó ajustadamente por 3-2 en tiempo de prórroga frente a la poderosa escuadra de Argentina.

Tras confirmarse su esperado arribo a suelo sudamericano, la institución de Porto Alegre emitió una detallada nota oficial. El cuadro brasileño informó a todos sus hinchas que el veloz atacante africano estampó su firma y quedó vinculado contractualmente hasta finales de 2027.

Argentina vs. Cabo Verde se enfrentaron en los dieciseisavos del Mundial 2026. (Foto: AP Photo/George Walker IV)

Experiencia en el fútbol internacional

El internacional caboverdiano aterrizó en el balompié sudamericano en condición de jugador libre tras culminar su vínculo europeo. Su última gran experiencia deportiva se desarrolló defendiendo los colores del club Estrela Amadora durante la pasada temporada en Portugal.

En dicho campeonato luso, el extremo logró registrar números bastante atractivos para su nueva directiva. Durante sus 27 presentaciones oficiales en la liga portuguesa, el destacado atacante logró marcar 7 goles y aportó con una asistencia.

Finalmente, el flamante compañero de Noriega aportará su amplia trayectoria formativa adquirida en las bases del Sporting Lisboa. Durante su nutrida etapa en el viejo continente, el jugador también registró importantes pasajes por Italia con Lazio y Salernitana, además del Olympiacos griego.

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