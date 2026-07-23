Sporting Cristal volvió a la acción a nivel internacional con un sufrido empate sin goles ante RB Bragantino, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El trámite fue sufrido no solo por las incursiones del equipo brasileño en el área de Diego Enríquez, sino también por las ocasiones de gol generadas en territorio visitante y que lamentablemente no pudieron mover el marcador a favor de los dirigidos por Roberto Mosquera.

Los rimenses mostraron un buen juego con la pelota y tuvieron pasajes de superioridad que les permitió encadenar situaciones de peligro en campo rival; sin embargo, no tuvieron precisión en los últimos metros no solo para definir bajo los tres palos, sino también en el pase previo que debía habilitar a los atacantes. Pese a este 0-0, Roberto Mosquera sacó conclusiones positivas en la conferencia de prensa pospartido.

En su primer análisis, explicó por qué sacó a Hernán Barcos en la etapa complementaria para apurar el ingreso de Michael Hoyos. “Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, Barcos estaba sin pierna y Hoyos tenía que dar una clarinada de que es el jugador que necesitamos, era importante darle ruedo y que comience conocer a sus compañeros”, apuntó.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, el entrenador de Sporting Cristal habló de la eficiencia que tuvieron para llegar con el balón jugado hasta los metros finales, sin dejar de lado el trabajo pendiente que tiene que hacer con sus dirigidos para que esas acciones de peligro terminen en gol y no se lamenten después por los resultados que se den.

“La eficiencia es el camino a la eficacia. Hay este tipo de partidos, si no hubiéramos tenido ninguna, no estuviéramos hablando de la eficacia. Es un trabajo mío, de devolverle la confianza. Tengo trabajos pactados para lo que viene, porque el juego que tenemos es bueno, pero el final tiene que ser con goles”, explicó.

Sporting Cristal igualó sin goles ante RB Bragantino. (Foto: AFP)

El tema del estado del gramado del Estadio Nacional se puso sobre la mesa en la conferencia de prensa, generando un evidente fastidio por parte de Mosquera. El técnico nacional lamentó que el principal recinto deportivo de nuestro país cuente con una cancha en pésimas condiciones para la práctica del fútbol, cuando en teoría debería estar bien cuidada para eso.

“Es una pena la cancha, totalmente desmoralizado cuando la vimos. Pedimos la cancha para entrenar porque somos los locales, pero no nos la dieron. Ahora sé por qué no nos la dieron, porque está terrible. Ahora es para eventos de música, shows, y en el fútbol tenemos que representar esta cancha. Esto lo ven en todo Sudamérica y debería ser avergonzante”, comentó.

“Es lamentable tener que estar hablando de estas cosas. No vemos con un país que no sabe manejar los tiempos, que los estadios para hacer verbenas, para que cante tal o cual, y nos olvidamos que el Estadio Nacional es para jugar al fútbol. La cancha está deteriorada, los jugadores se resbalaban. No es excusa, debimos hacer los goles”, arremetió.

Finalmente, Mosquera destacó los puntos altos de su equipo y que tendrán que sostener en los próximos partidos si quieren competir tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. “La personalidad competitiva del equipo. No es fácil jugar contra un equipo que si gana este domingo (RB Bragantino), puede estar tercero Brasileirao. No hemos jugado contra cualquier equipo, es difícil, Tiene tres equipos iguales, tienen buen equilibrio”, sentenció.

Roberto Mosquera está viviendo su tercera etapa como entrenador de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar sin goles con RB Bragantino, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR