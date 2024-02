El Superclásico entre River y Boca se aproxima, marcando un nuevo capítulo en su histórica rivalidad durante la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. La urgencia de la victoria pesa sobre ambos equipos, ya que buscan asegurar su lugar en los primeros lugares de la clasificación de sus respectivas zonas. Para este crucial enfrentamiento, los entrenadores Martín Demichelis y Diego Martínez preparan sus mejores alineaciones. A continuación, te revelamos los detalles sobre las formaciones iniciales para este emocionante duelo.

El cuadro dirigido por Demichelis viene de una exitosa temporada, en la que se coronó campeón de Liga y del Trofeo de Campeones de la Superliga, venciendo al Rosario Central. De cara al próximo duelo, River llega como el máximo anotador del torneo, con 12 goles en 6 partidos, y se posiciona como uno de los equipos menos goleados en la Zona A, donde ocupa la segunda posición, a solo un punto de distancia del líder, Independiente.

En River Plate, lo más relevante es la posibilidad de que el máximo goleador del torneo, el colombiano Miguel Ángel Borja, no esté disponible debido a molestias musculares. Por otro lado, Manuel Lanzini aún no ha sido autorizado por el cuerpo médico para volver a jugar tras sufrir un desgarro el 20 de enero durante el partido amistoso de pretemporada contra Pachuca.

Por otro lado, Boca se encuentra en la séptima posición en la Zona B, con dos victorias, tres empates y una derrota, habiendo anotado apenas seis goles hasta el momento. En cuanto a las posibles ausencias en el conjunto, la más significativa será la del capitán, el defensor Marcos Rojo, quien aún no ha jugado ningún minuto en el torneo debido a un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda que sufrió durante la pretemporada.

El ‘Xeneize’ regresa al barrio de Núñez casi un año después de su última visita: en mayo de 2023, River Plate ganó 1-0 gracias a un gol agónico de penal de Borja, en un final tumultuoso con seis jugadores expulsados. Desde marzo de 2022, cuando estaba dirigido por Sebastián Battaglia, la escuadra no ha logrado ganar en la casa de River, siendo la última victoria un 0-1 con tanto del delantero colombiano Sebastián Villa.

Alineación probable de River vs. Boca

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nacho Fernández; Claudio Echeverri, Esequiel Barco; Pablo Solari y Facundo Colidio o Miguel Borja.

Alineación probable de Boca vs. River

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Jorge Figal, Lautaro Blanco; Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, Ezequiel Bullaude, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿A qué hora juegan River vs. Boca?

River vs. Boca se miden por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. El partido se jugará el domingo 25 de febrero desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver River vs. Boca?

River vs. Boca será transmitido a través de las señales de TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





