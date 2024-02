River vs. Boca EN VIVO: ver vía ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fútbol Libre TV.

River Plate vs. Boca Juniors se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 25 de febrero por el Superclásico Argentino de la Liga Profesional 2024 (fecha 7) en partido que se llevará a cabo en el estadio Más Monumental de la localidad de Buenos Aires (Argentina). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 05:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

El Monumental de River quedó listo para la Copa de la Liga Profesional. (Video: River)

River vs. Boca: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nacho Fernández; Claudio Echeverri, Esequiel Barco; Pablo Solari y Facundo Colidio o Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Jorge Figal, Lautaro Blanco; Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, Ezequiel Bullaude, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.