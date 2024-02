En el Estadio Monumental, River vs. Boca se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 25 de febrero. El partido, que será el primer superclásico del año, comenzará a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TNT Sports y ESPN para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Dado que el clásico entre River y Boca es reconocido como uno de los más seguidos no solo en Sudamérica, sino también en todo el mundo, es evidente que se trata de un evento de gran relevancia. Considerando las destacadas plantillas que ambos equipos tienen en esta temporada, es claro que cualquier cosa podría suceder en este enfrentamiento tan significativo.

En cuanto al encuentro, el Millonario llega sin haber sufrido derrotas y se posiciona en el segundo lugar de la zona A con 12 puntos. Este rendimiento se deriva de tres victorias y tres empates, mientras que el cuadro líder, Independiente, acumula 13. De hecho, River ha logrado dos empates consecutivos en sus últimas actuaciones, siendo el más reciente un 1-1 frente a Banfield en el estadio Monumental.

A pesar de las críticas dirigidas hacia el entrenador, Martín Demichelis, por el rendimiento irregular de su escuadra, continúan siendo el club con mayor cantidad de goles anotados en lo que va del campeonato (12). Además, cuenta con el máximo anotador, Miguel Borja, quien ha marcado seis tantos, y el máximo asistidor, Esequiel Barco, con cinco.

En el otro extremo, Boca Juniors se encuentra en una situación un tanto diferente. Actualmente, ocupa el séptimo lugar en la zona B con nueve puntos obtenidos. Su desempeño se compone de dos victorias, tres empates y una derrota en su último partido, donde cayó por 2 a 1 ante Lanús en el estadio Ciudad de Lanús.

En esta situación actual, los Xeneizes se encuentran fuera de los puestos de clasificación para los cuartos de final. Esto representa un desafío para la institución, ya que su nuevo entrenador, Diego Martínez, aún no ha logrado establecer un rendimiento sólido en el equipo, lo cual es una prioridad urgente y el superclásico será su prueba más difícil hasta ahora.

¿A qué hora juegan River vs. Boca?

River vs. Boca se miden por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. El partido se jugará el domingo 25 de febrero desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver River vs. Boca?

River vs. Boca será transmitido a través de las señales de TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

River vs. Boca: ¿dónde se juega?





