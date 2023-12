El entorno de Boca Juniors vive en la incertidumbre constante, pues después de no haber clasificado a las rondas de eliminación en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, las elecciones para elegir al nuevo presidente del club –que debieron desarrollarse el pasado domingo 3 de diciembre– todavía no tienen fecha. En ese sentido, el mercado de pases está que toma mucha fuerza y eso inquita demasiado a la hinchada ‘xeneize’, desesperanzada por las últimas incorporaciones que no dieron la talla y el futuro incierto sobre el nuevo mandamás de la institución. Así pues, en ese panorama aparece Arturo Vidal, un capricho de Juan Román Riquelme que podría llegar a La Bombonera el próximo año.

El mediocampista chileno, que actualmente pertenece a Athletico Paranaense, ha declarado abiertamente su gusto por Boca y las características de la institución que van acorde a su manera de ver el fútbol. Sin embargo, hace un par de días habló fuerte y claro sobre su futuro, dejando todo en la nebulosa: “Yo a fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear”, sostuvo en una transmisión en su canal de Twitch.

Más allá de lo que dijo el ‘Rey’, según informó Olé este miércoles, su llegada al fútbol argentino va por buen curso y todo dependerá de si Riquelme ganas las elecciones en esta disputa con la otra fórmula, encabezada por Andrés Ibarra como presidente y Mauricio Macri como vicepresidente. “La llegada del Rey Arturo a Boca está muy encaminada. Incluso, hay quienes se atreven a decir que ya está acordada de palabra y lo anuncian como refuerzo seguro en caso de que Román gane las elecciones”, señala la citada fuente.

De momento, mientras no se defina la fecha exacta de las elecciones, los fanáticos de Boca Juniors que sueñan con tener al mapochino entre sus filas deberán esperar. Lo cierto es que hasta la fecha el volante continúa con su proceso de recuperación luego de sufrir una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular, la misma que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente. Está de para desde septiembre y recién esta semana comenzó a intensificar sus trabajos de rehabilitación.

“Por fin hoy pude entrar al campo gracias a Dios. Estoy muy feliz al igual que cuando debuté como profesional. Seguimos trabajando, porque los tiempos de Dios son perfectos y pronto estaré dejando la vida como siempre”, sostuvo el último martes, explicando que poco a poco se va sintiendo mejor. Así pues, solo es cuestión de unos meses para que ya esté apto para volver a las canchas. ¿Será en La Bombonera?

Un ‘Rey’ en otros tiempos

Cuando desde Chile se enteraron de la posibilidad de ver a Arturo Vidal defendiendo los colores de Boca Juniors, no todos estuvieron de acuerdo. Incluso hubo algunos que descalificaron la capacidad del ‘Rey’ para comandar un proyecto deportivo tan exigente como el que se encontrará en Buenos Aires, debido a su edad y las secuelas que podría dejarle la lesión que padece actualmente. En esa línea, Patricio Yáñez, exseleccionado chileno y mundialista con la ‘Roja’ en España 1982, fue duro con el volante del Paranaense.

“Lo que ocurre es que son nombres demasiados importantes pero que están en una etapa que no voy a decir terminal pero ya no tienen para el fútbol argentino. Porque si de pronto los insertas en otras ligas te pueden responder, pero en el fútbol argentino, con lo intenso que es”, remarcó el exdelantero en ESPN.

Del mismo modo, Reinaldo Merlo, popularmente conocido como ‘Mostaza’, tuvo una opinión similar cuando le tocó referirse a Vidal y al sondeo que existe por la repatriación de Éver Banega, quien tienen intenciones de volver a Boca cuando consiga rescindir su contrato con el Al Shabab. “Para Boca no están, ni para Boca ni para el fútbol argentino. Hoy no lo veo. Porque yo lo he visto a nivel selección y bueno... Son grandes jugadores pero hoy, para este fútbol tan dinámico y difícil yo no los veo”, señaló.





