Boca Juniors continúa evaluando alternativas para reforzar su ofensiva y uno de los nombres que apareció en las últimas horas es el de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, máximo goleador histórico de su selección, volvió a ser vinculado con el cuadro ‘xeneize’ tras quedar libre en el mercado.

De acuerdo con medios argentinos, el entrenador Rodolfo Arruabarrena incluyó al atacante de 36 años dentro de la lista de opciones para reforzar el plantel. La búsqueda de un nuevo centrodelantero se convirtió en prioridad y Valencia reúne el perfil de experiencia que pretende el cuerpo técnico.

Uno de los aspectos que más seduce a la dirigencia de Boca es que el futbolista se encuentra sin contrato, luego de finalizar su vínculo con Pachuca. Esa condición permitiría negociar únicamente su salario, evitando el pago de una transferencia.

Enner Valencia. (Foto: Getty Images)

Valencia llega después de disputar el Mundial 2026 con Ecuador, donde fue titular en los cuatro encuentros de la selección. Aunque su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, mantiene un importante cartel gracias a su trayectoria en México, Brasil, Turquía e Inglaterra.

Enner Valencia. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, Boca no sería el único interesado. En Argentina también trascendió que el atacante fue ofrecido a otro club como Talleres, e incluso la ‘T’ tuvo conversaciones avanzadas para concretar su incorporación.

La edad del delantero es uno de los puntos que genera mayor duda dentro del club de La Ribera. Aun así, consideran que su liderazgo, experiencia y capacidad goleadora podrían aportar un salto de calidad a un plantel que necesita variantes en ataque.

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