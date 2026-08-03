A menos de dos semanas para que se cierre el libro de pases de la Liga 1 –según el reglamento, estará abierto hasta el 11 de agosto–, varios clubes continúa moviéndose en el mercado para cerrar sus últimas incorporaciones de cara al segundo semestre de la temporada, donde muchos de ellos pelean por cosas en la tabla de posiciones acumulada. En medio de esto, Alianza Lima es uno de los equipos en esta lista y recientemente se conoció la posición que tomaron en la interna respecto a su último fichaje para este Torneo Clausura.

Según informaron en L1 MAX, y que luego fue corroborado con las recientes declaraciones de Pablo Guede en Al Límite, si bien la posibilidad de sumar a un arquero está sobre la mesa, dejó de ser una prioridad y si no logran cerrar a un guardameta de aquí hasta el cierre del libro de pases, no harán mayores esfuerzos y sostendrán a Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz como los dos porteros que aparecen habitualmente en las convocatorias.

Como se sabe, hace unas semanas sonó fuertemente la chance de que Pedro Gallese volviera al fútbol peruano para vestir nuevamente la camiseta de Alianza Lima, tal como lo hiciera en el 2019. Sin embargo, pese al acuerdo de palabra entre el club y el futbolista, todo estaba sujeto a su liberación del Deportivo Cali, donde tiene contrato hasta finales del 2027. Como el ‘Pulpo’ no pudo quedar como agente libre, esta intención no prosperó.

Carlos Cáceda tiene contrato con Melgar hasta finales de esta temporada. (Foto: Getty Images)

Posteriormente se reveló interés por Carlos Cáceda, quien también tiene contrato vigente con Melgar hasta finales de esta temporada. Aunque aquí todavía hay una negociación abierta y esperan una respuesta, en tienda íntima no se apresurarán en conseguir un portero si no se da la llegada de la ‘Pantera’ a La Victoria. Es decir, van con calma y confían en las opciones que tienen en el arco, con Alejandro Duarte como titular.

En esa misma línea, en Alianza Lima también están esperando la respuesta de ADT parar cerrar el acuerdo por la transferencia de Jhair Soto, el zaguero de 23 años que cuenta con el visto bueno de Pablo Guede. Ya hubo un primer ofrecimiento, pero los tarmeños respondieron con una contrapropuesta y desde la institución blanquiazul volvieron a ofrecer un monto por la ficha del defensor, por lo que ahora resta ver si la aceptan o no.

Veremos qué ocurre en los próximos días, los cuales serán claves para que Alianza Lima pueda finiquitar el que sería su última incorporación para afrontar el Torneo Clausura, certamen que quieren ganar para levantar el título nacional de manera automática sin necesidad de llevar la definición a los play-offs. Hasta la fecha, los íntimos tuvieron el regreso de Cristian Neira que estaba a préstamo en Atlético Grau y consiguieron la cesión del defensor chileno Nicolás Díaz, proveniente del Club Tijuana de México.

Jhair Soto todavía pertenece a ADT y desde Alianza Lima están esperando una respuesta. (Foto: ADT)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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