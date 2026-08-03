Alianza Lima es el líder del Torneo Clausura con siete puntos –los mismos que Melgar, pero con una mejor diferencia de goles– y en la interna están satisfechos con el rendimiento que viene mostrando el equipo en este arranque del segundo certamen de la temporada, por lo que hay altas expectativas para cerrar el año levantando el título nacional. En medio de este ambiente positivo, Pablo Guede concedió una entrevista en donde habló a fondo sobre cómo está el plantel, su admiración por Paolo Guerrero y reveló por qué en un primer momento no quería volver a dirigir.

En diálogo con el programa Al Límite, Guede dejó en claro que su equipo está respondiendo positivamente a lo que él quiere ver en el campo porque el grupo entendió que el colectivo está por encima de las individualidades. Para citar un ejemplo, elogió el hambre que tiene Paolo Guerrero en cada partido, haciendo énfasis en el enojo que tuvo tras salir en el último 3-1 sobre Alianza Atlético.

“El equipo está por encima de las individualidades. Yo veo disfrutando a Guerrero, porque sino no sale enojado porque él quería seguir jugando. Había tenido un golpe en la rodilla y le dije que me lo iba a agradecer la semana siguiente. Tiene una gran personalidad, es un ‘crack’ a la edad que tiene, cuenta con humildad y trabaja para el equipo”, afirmó.

En otro momento de la charla, el entrenador de 51 años comentó que, si bien conversó con el área deportiva sobre la posibilidad traer a un arquero, no es algo que le quite el sueño. “Hablamos con los Franco sobre traer un arquero, pero si no se puede, estoy muy tranquilo con ‘Ale’ (Duarte) y Ángel (De la Cruz), que si bien no tiene mucha experiencia, sé que si le toca lo hará de buena manera”, añadió.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

En cuanto a su objetivo de salir campeón nacional a fin de año, valoró el esfuerzo que muestran sus dirigidos en cada entrenamiento y en cada partido, algo que lo motiva y contagia para conseguir el objetivo a fin de año. Remarcó que para eso lo trajeron y trabajará para que así sea, apoyándose en un grupo de futbolistas que no se dan por vencido pese a las adversidades.

“Yo vine acá por algo muy claro que es salir campeón y ver estos chicos lo que se matan entrenando, que no bajan los brazos. El día a día es maravilloso, pero entrenar a este grupo de futbolistas me llena de orgullo”, apuntó.

Finalmente, Pablo Guede confesó que antes de aceptar la propuesta para dirigir a Alianza Lima, no estaba en sus planes la idea de volver a los banquillos para aprovechar más tiempo con su familia. Sin embargo, pese a que incluso tuvo un ofrecimiento para trabajar en Portugal, la idea de sacar campeón a Paolo Guerrero en su último año como profesional lo convenció.

“No quería entrenar, estaba en una situación familiar nueva, tenía la posibilidad de entrenar en segunda en Portugal, cuando me llamaron fueron tan claros y me movió, salir campeón y último año de Paolo Guerrero”, finalizó.

Paolo Guerrero es uno de los más experimentados del plantel de Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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