Después de dos victorias al hilo, Universitario de Deportes sufrió su primera derrota de la temporada al caer por 2-0 a manos de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Más allá del resultado, el rendimiento del equipo crema dejó mucho que desear y evidenció que a varios futbolistas les está costando mucho jugar fuera de su posición habitual y todavía no se adaptan del todo a la nueva propuesta de Héctor Cúper, ahora con una línea de cuatro al fondo.

Además de lo poco cohesionado que se vio el bloque defensivo, especialmente por las bandas, el mediocampo se vio sin respuestas ante el mejor funcionamiento de Cienciano y, en consecuencia, las piezas de la medular se vieron perdidas a la hora de luchar la posesión de la pelota. El fiel reflejo de eso es que a la ‘U’ le costó dar más de tres o cuatro pases seguidos.

Ya en frío, Héctor Cúper analizó lo sucedido en Cusco y fue autocrítico al aceptar que su estrategia no fue la mejor y no le dio respuestas frente a un equipo que se paró mejor en la cancha y durante todo el encuentro supo qué hacer para generarles peligro.

“El empate uno siempre lo valora después de que ha jugado, uno no juega para empatar. Siempre se elige ganar y uno elige una estrategia que puede ir mal y hoy no ha salido bien”, afirmó en conferencia de prensa.

Universitario perdió por 2-0 ante Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

En cuanto a si su equipo será defensivo u ofensivo, dejó en claro que siempre buscará que Universitario gane en todas las canchas independientemente del rival. Eso sí, dejó en claro que si el contexto lo pide, no le temblará la mano para buscar un planteamiento más equilibrado.

“Siempre la intención es tener un equipo ofensivo, que piense en ganar y ese es el día a día que tenemos acá hasta que termine el campeonato”, remarcó el estratega crema. En la ‘U’ saben que tienen que mejorar si quieren pelear por el Torneo Clausura, pues sino no tendrán chances de seguir soñando con el tetracampeonato.

El próximo reto de Universitario será Sporting Cristal en el Estadio Monumental, una oportunidad de oro para levantarse ante su gente. Los rimenses, que en sus últimas visitas ha Ate no han sido capaces de pelear los partidos, llegan motivados luego de su reciente victoria por 2-0 sobre Juan Pablo II College. ¿Se repondrán los merengues o habrá un golpe sobre la mesa de los rimenses?

Héctor Cúper llegó a Universitario tras el interinato de Jorge Araujo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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