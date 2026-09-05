La electrizante victoria de Boca Juniors sobre Vélez Sarsfield en los emocionantes octavos de final de la vibrante Copa Argentina parece no haber terminado con el último penal atajado por el guardameta Álvaro Montero. El conjunto de Liniers prepara un contundente reclamo formal en los despachos argumentando la indebida inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del cuadro ‘xeneize’. Ante esta sorpresiva situación reglamentaria, la directiva del ‘Fortín’ pedirá, sin dudarlo, la clasificación directa a la siguiente instancia del exigente certamen.

La polémica surge tras la revisión detallada de la ficha oficial del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Boca Juniors decidió incluir a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. De esta extensa lista internacional, Montero, Lozano y Villa arrancaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron en el complemento.

Para sustentar legalmente su posición en los tribunales, el equipo de Liniers se basa en el artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA. Dicha normativa establece severas sanciones deportivas frente a la alineación indebida de un jugador que no es elegible. Originalmente, la regla señalaba que los clubes podían tener hasta 6 foráneos registrados, pero únicamente 5 estaban habilitados para jugar en simultáneo.

Boca vs. Vélez se enfrentaron por la Copa Argentina. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, este complejo caso presenta un vacío legal sumamente interesante que ha desatado el debate en redes. La redacción del reglamento sanciona a los jugadores inelegibles que lleguen a participar activamente en el encuentro. El principal problema radica en que la normativa no aclara si el simple hecho de firmar el documento cuenta como participación, o si es estrictamente necesario ingresar al terreno de juego como ocurrió con cinco de los implicados.

Frente a este complicado panorama, la directiva boquense mantiene una postura de absoluta tranquilidad amparándose en una reciente actualización del reglamento para la temporada 2026. Esta nueva norma estipula que, si al menos 2 de los extranjeros cuentan con un mínimo de 10 partidos oficiales con su selección , el cupo de 6 jugadores para firmar la planilla queda plenamente permitido.

Esta sólida defensa cuenta además con el enorme respaldo de Futbolistas Argentinos Agremiados, al ser consultados sobre esta sorpresiva controversia, el gremio aseguró que el equipo ‘xeneize’ hizo absolutamente todo en regla bajo esta cláusula de selecciones.

El desenlace de esta disputa quedará exclusivamente en las manos del Tribunal de Disciplina, el cual deberá emitir un fallo definitivo. Tratándose de un torneo de eliminación directa, las consecuencias de una posible sanción serían devastadoras para Boca Juniors, ya que perdería la eliminatoria en mesa.

Boca mantiene su cupo a la siguiente etapa de la Copa Argentina. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR