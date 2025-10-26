Tenemos información importante. Boca vs. Barracas juegan este lunes 27 de octubre, en el choque válido por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Claudio Fabián Tapia, donde los ‘xeneizes’ buscarán el triunfo para escalar posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Boca Juniors, se encuentra en el décimo lugar con 17 unidades, producto de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. En la última jornada cayó por 2 a 1 frente al Pirata cordobés por los tantos de Lucas Passerini y Leandro Paredes en contra (Exequiel Zeballos descontó para el combinado de la Ribera).

Por el momento, el cuadro ‘Xeneize’ está fuera de la zona de acceso a la próxima ronda. Es así que no puede seguir el momento de irregularidad porque, nuevamente, podría quedarse fuera de la zona directa de clasificación a torneos internacionales, pensando en la temporada 2026.

Barracas se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 18 unidades, misma cantidad que otros cuatro equipos, dos de los cuales se ubican por encima (Argentinos Juniors y Belgrano) y otros dos por debajo (Tigre y Racing) por diferencia de gol.

El equipo local viene de empatar 2-2 contra Tigre, con los goles de Jhonatan Candia y Gonzalo Morales por el lado del visitante, y de Ignacio Russo y Sebastián Medina por el del local. De ganar, seguirá firme en su objetivo por meterse a la siguiente ronda en el certamen.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en el marco de la 12° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Rodrigo Battaglia.

El antecedente más reciente en el estadio de Barracas, en tanto, es del 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga: fue triunfo del xeneize por 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel (Maximiliano Puig empató transitoriamente para el local).

¿A qué hora juegan Boca vs. Barracas?

Boca vs. Barracas está programado para este lunes 27 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Boca vs. Barracas?

Boca vs. Barracas se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Boca vs. Barracas?

