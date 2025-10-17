Boca vs. Belgrano: fecha, horarios y canales de TV por Liga Profesional Argentina

Tenemos información importante. Boca vs. Belgrano juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 18 de octubre, en el choque válido por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alberto J. Armando, donde los ‘xeneizes’ tendrán que recomponerse en lo emotivo para seguir arriba. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Boca Juniors afronta este partido en un contexto de gran emotividad tras el reciente fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. El equipo será dirigido de forma interina por Claudio Úbeda, quien busca mantener la dinámica ganadora exhibida en las últimas fechas. El reencuentro con La Bombonera será un factor clave para la motivación del plantel.

El “Xeneize” había encontrado una buena racha antes de la pausa, destacando por su contundencia ofensiva y el orden en el mediocampo. Para este cruce, Boca recupera a Leandro Paredes tras la Fecha FIFA, aunque seguirá sin contar con Edinson Cavani por lesión. El foco estará en mantener la eficacia mostrada por el ataque.

Boca buscará imponer su ritmo de juego desde el inicio, utilizando la potencia de sus extremos y la recuperación de Paredes en el mediocampo. Jugar en La Bombonera es un plus histórico para el “Xeneize” frente al “Pirata”. Úbeda intentará mantener el esquema que le dio la goleada ante Newell’s, confiando en la dupla ofensiva.

Belgrano, por su parte, llega al partido con un rendimiento estable, ubicado en la mitad de la tabla tras una serie de empates y victorias. El equipo cordobés, a menudo dirigido por Ricardo Zielinski, tiene como objetivo robar puntos de visita para meterse en la zona de playoffs de la Zona A. El partido es un reto de máxima exigencia.

El “Pirata” suele ser un equipo ordenado que prioriza el equilibrio, utilizando a menudo esquemas con cuatro o cinco defensores para cerrarle los caminos al rival. Sus principales amenazas ofensivas pasan por la dupla compuesta por Franco Jara y el experimentado Lucas Zelarayán, el motor creativo y goleador del equipo cordobés.

Para Belgrano, visitar La Bombonera es siempre un desafío mayúsculo, donde los antecedentes recientes suelen favorecer al local. La clave para los cordobeses será mantener la concentración en defensa y capitalizar cualquier error en la salida de Boca. El factor ambiental será un obstáculo que deberán superar con disciplina táctica y esfuerzo.

¿A qué hora juegan Boca vs. Belgrano?

Boca vs. Belgrano está programado para este sábado 18 de octubre desde las 4:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:00 p.m.; en México a las 3:00 p.m.; y en España a las 11:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Boca vs. Belgrano?

Boca vs. Belgrano se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Boca vs. Belgrano?

