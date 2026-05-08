Boca Juniors atraviesa un gran presente deportivo, pese a la última derrota ante Barcelona S.C. en Guayaquil por Copa Libertadores, pues aseguró hace algunas jornadas su lugar en los octavos de final de la Liga Profesional Argentina, ronda en la que enfrentará a Huracán en la mítica Bombonera de Buenos Aires.

Cabe precisar que si bien los xeneizes accedieron a esta ronda tras quedar en un sólido segundo lugar del Grupo A de la temporada regular, solo 1 punto por debajo del líder Estudiantes de La Plata, ‘El Globo’ peleó hasta la fecha final para ubicarse en el sétimo lugar del Grupo B, y seguir en la competencia.

En la temporada 2025 se enfrentaron en dos ocasiones y ambos hicieron respetar la casa con victorias cuando les tocó jugar de local. Boca Juniors se impuso 2-1 en La Bombonera, mientras que Huracán hizo lo propio 1-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La Gran duda en Boca Juniors en la presencia del golero Leandro Brey, quien no terminó las acciones el último partido copero en Ecuador. En su reemplazo ingresó Javier Hernán García.

Pese a ello, los dirigidos por Claudio Úbeda parten como favoritos para quedarse con el boleto a los cuartos de final y existe confianza en la interna azul y oro, pues el rendimiento en el último tiempo ha sido bastante regular y, sobre todo, sostenido.

Los xeneizes cerraron la etapa regular del campeonato con goleada 4-0 sobre Defensa y Justicia. (Foto: Boca)

¿En qué canal ver Boca vs. Huracán?

La transmisión del partido entre Boca vs. Huracán será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Huracán?

El compromiso entre Boca vs. Huracán está programado para disputarse en el Estadio de La Bombonera, este sábado 9 de mayo desde las 5:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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