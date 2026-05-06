La Liga 1 en el Perú ha generado serios cuestionamientos en los últimos años a nivel organizativo y de bases. Esto, parece haber hecho eco en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que anunció en las últimas horas que se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo de la FPF junto con el Comité de Dirección Liga 1, la Comisión Organizadora de Competiciones, la Liga de Fútbol Profesional (LFPP), Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linfa) y principales clubes de fútbol profesional.

Según indica el máximo ente del fútbol en nuestro país, a través de sus canales oficiales, el objetivo de esta mesa de trabajo “es delinear los cambios que se introducirán en el fútbol peruano en 2027, a partir de los anuncios del presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, tales como la reducción del número de jugadores extranjeros por club, la inclusión de jugadores juveniles en el torneo y redefinir un nuevo sistema de campeonato de fútbol profesional, entre otros puntos”.

Precisamente, este fue uno de los temas que despertó más polémica a inicios de temporada, pues desde diferentes clubes se alertó que la ampliación del cupo de jugadores foráneos resta oportunidades a nuevos futbolistas peruanos jóvenes, un contrasentido a lo que todos piden sobre la promoción de talento nacional.

Agustín Lozano lideró la sesión en la Videna. (Foto: FPF)

Esta reunión se hizo el último martes 5 de mayo en las instalaciones Villa Deportiva Nacional (Videna), y se acordó tener una segunda sesión el próximo martes 12 de mayo, a fin de desarrollar los puntos abordados en la jornada de instalación.

Perú, luego de la era Ricardo Gareca, no tuvo éxito en las últimas Eliminatorias y Copa América, con el paso de hasta cuatro entrenadores en los últimos años. La falta de recambio de futbolistas exige ciertas reformas en nuestra liga local.

A esto se suman los fracasos en divisiones menores, en las que es casi imposible en pensar en una clasificación a un Campeonato Mundial. El tema va desde la base, pero desde la FPF piensan iniciar el cambio desde el torneo profesional.

Esta serie de medidas parten como una iniciativa de la FPF, seguramente en coordinación o por pedido del nuestro entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, quien solo hace algunas semanas atrás tomó las riendas del combinado nacional.

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