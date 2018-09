Cuando los propios compañeros de equipo empiezan a recriminarse de manera muy airada es señal de que todo está perdido.Y eso pasó en el Superclásico entre Boca y River este domingo en La Bombonera entre Mauro Zárate y Edwin Cardona, quienes tuvieron un encontronazo sobre el final del cotejo que provocó el lamento de Guillermo Barros Schelotto.

En una jugada puntual de ataque, el colombiano no le cedió el balón a Zárate, quien furioso descargó su ira e impotencia contra él con insultos. Cardona, desde luego, no se quedó tranquilo y también respondió. Tal fue la discusión que tuvo que intervenir el defensor del 'Millonario' Pinola para calmar los ánimos.



La discusión también tuvo efecto en Barros Schelotto, quien desde el banquillo se lamentaba y mostraba visiblemente decepcionado, no solo por el encontrón de sus pupilos, sino porque a Boca no le salió nada en casa.



Con este resultado, River alcanzó a su vencido en el quinto puesto de la Superliga, que comparten con 10 puntos, a cuatro unidades del líder Atlético Tucumán.