Se retiró del fútbol y le dio un rumbo distinto a su vida como ‘streamer’, mostrando mayor soltura al momento de emitir comentarios en las redes sociales. Esa es la fue nueva etapa de vida de Brian Sarmiento. Ahora, el ex jugador se animó a hablar de diversos temas como la depresión en este deporte, un mal que atormenta de manera silenciosa, así como también dejó algunas anécdotas curiosas sobre lo que se vive en cada camerino, siendo el más curioso el que vivió en Cusco FC (antes Real Garcilaso).

Con paso por equipos como Banfield, Newell’s, All Boys, Quilmes y Racing en Argentina, también tuvo la oportunidad de migrar hacia el ‘Viejo Continente’ para fichar por Girona, Racing de Santander y Salamanca, entre otros clubes. En Perú tuvo un paso fugaz por Real Garcilaso, en donde precisamente se animó a contar una vivencia en cuadro cuzqueño que continúa en la Liga 1.

“El vestuario de Banfield era un show, estaban todos los chicos, Gio Simeone, Thomy Rodríguez, Emma Cecchini, entrabas y era un cumpleaños de 15, todos jugando a la Play. Hay muchas cosas divertidas. Cuando apenas llegué a Perú -jugó en el Real Garcilaso- colgué todas vendas como si fuesen tirantes, les saqué los calzoncillos a todos los compañeros, se los mojé y se los colgué todos”, narró en entrevista con Infobae.

Brian Sarmiento jugó en Real Garcilaso en el año 2015. (Foto: Archivo)

Dejando de la lado la risa, el lado opuesto fue lo que vivió en España, ya que sintió que nunca se adaptó a Europa: “Me quiso comprar Sporting Gijón, Racing de Santander no me vendió, y entre los presidentes tenían un arreglo con el Girona que me mandaban a préstamo. Y a mí me venían a comprar por cuatro millones de euros. Habiendo salido campeón en Xérez”.

“El último día de las transferencias me enteré por la tele. Y veo mi nombre, cedido, a un equipo otra vez de la B. Fue feo. Cuando volví, volví a Girona, la ciudad no me gustaba, el equipo no me gustaba. Hablaban en otro idioma, por más que estábamos en España, la pasé muy mal. A los seis meses me fui y no volví”, agregó Sarmiento sobre su paso, con quien compartió equipo con Damián Ismodes en Racing.





La depresión en el fútbol

Por otro lado, un tema que no ha pasado desapercibido en los últimos años es la depresión silenciosa que aqueja a algunos deportistas. Precisamente, en Argentina se habla de la alta exigencia y presión por parte de la hinchada. Sarmiento apunta que si los técnicos ven algún indicio, tienden a separarlos, no sabiendo tocar un tema que prefiere no ser hablado en la actualidad.

“¿Sabés por qué no quieren hablar de eso los jugadores? El 50% no la pasa bien. Y te puedo decir el 70, no lo hablan por miedo a que los técnicos digan “uy, está mal, tiene problemas”. Porque si tenés problemas en el fútbol no servís. Tenés que tener todos los días buena cara, tenés que entrenar al 100%, tenés que jugar bien todos los partidos. Imaginate si sabés que un jugador de Boca o River la está pasando mal y necesita apoyo psicológico, tiene depresión... A nosotros no se nos nota”, contó el ex futbolista.





