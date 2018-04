Medios argentinos han desvelado la intención de Boca Juniors para el próximo mercado de fichajes: evitar el retiro de Gianluigi Buffon para que ataje en la próxima temporada de la Superliga y dispute las instancias finales de Copa Libertadores.

'Gigi' ha dejado entrever en el último año que al final de la 2017-18 colgará los guantes vistiendo la camiseta de Juventus. Sin embargo, la propuesta de los 'Xeneizes' -cuando se haga formal- podría hacer cambiar de idea al portero de 40 años de edad.

Pero ¿en realidad a Gianluigi Buffon le gusta Boca Juniors ? En el 2007 dejó en claro que prefiere al rival eterno: River Plate. El italiano lo comentó en una entrevista concedida al diario 'Olé' de Argentina.

"No soy de ver mucho fútbol, pero uno siempre tiene alguna simpatía. Y entre Boca y River, por ejemplo, me quedo con River. Me encanta esa camiseta con la banda roja, una de las más lindas del mundo" , confesó 'Gigi'.

La influencia de dos hinchas del cuadro 'Millonario' orientaron la preferencia de Buffon en aquel entonces. "En 'Juve' tenemos dos fanáticos de River, Camoranesi y Trezeguet" , explicó el guardameta hace once años.

Hay que mencionar que Carlos Tevez, excompañero del arquero en el cuadro 'bianconero' y hoy jugador de Boca Juniors , también pudo hacerle conocer más sobre los 'Xeneizes'. ¿Habrá cambiado de idea gracias al 'Apache'?