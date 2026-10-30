Boca vs. River se verán las caras este fin de semana, en una edición más del clásico argentino correspondiente a la fecha 15 de Liga Profesional Argentina, este domingo 1 de noviembre en La Bombonera. ¿En qué canales se podrá ver este partidazo en el mundo y cuáles serán los horarios según cada zona? En la siguiente nota te presentamos toda la información que necesitas saber, además de una previa detallada de cómo llegan ambos clubes.

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate llega este domingo 1 de noviembre de 2026 en un contexto de altísima exigencia. Ambos gigantes de la Liga Profesional afrontan el tramo decisivo del Torneo Clausura con la obligación de sumar para asegurar su presencia en los playoffs del torneo y mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla anual.

Boca Juniors arriba a este compromiso con el impulso de una victoria crucial obtenida el pasado fin de semana. En la jornada 14, el conjunto xeneize se impuso por 1-0 ante Independiente en el Estadio Libertadores de América gracias a un agónico gol de Facundo Herrera en el minuto 88. Este triunfo revalidó la solidez que viene mostrando el equipo en el certamen local, donde ha hilvanado resultados positivos que lo posicionan firme en la pelea.

En el plano internacional, el equipo azul y oro viene de lograr un hito fundamental al sellar su boleto a la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Tras caer 0-1 en La Bombonera ante Vasco da Gama en el duelo de ida de semifinales, Boca sacó a relucir su mística en Río de Janeiro y remontó la serie al vencer 3-1 a los brasileños en el legendario Estadio Maracaná. Ese desgaste internacional ha sido compensado con la rotación de un plantel que respondió en todas las frentes.

River viene de derrotar 1-0 a Racing. (Foto: AFP)

Por su parte, River Plate desembarca en La Bombonera revitalizado por una importante racha de victorias en el torneo local. El elenco ‘Millonario’ superó 1-0 a Racing Club en el Estadio Monumental durante la última fecha de la Liga Profesional, encuentro en el que Lautaro Rivero anotó el gol decisivo en la primera mitad. Días antes, el cuadro de Núñez también había demostrado firmeza al golear 3-0 a Belgrano en condición de visitante.

El panorama de River contrasta con su eliminación de las competencias continentales a finales de agosto, cuando cedió sorpresivamente ante Independiente Santa Fe por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde aquel duro golpe, los dirigidos por el cuerpo técnico millonario volcaron todas sus energías en el campeonato local, encadenando triunfos clave ante rivales de peso como Atlético Tucumán (2-1) y Racing (1-0) para acomodarse en la zona alta del Clausura.

Con las cartas sobre la mesa, el choque en La Bombonera promete ser vibrante y con cuentas pendientes. Mientras Boca busca celebrar ante su gente su reciente pase a la final continental y estirar su buen momento local, River aspira a asestar un golpe de autoridad fuera de casa que confirme su levantada futbolística en la recta final de la temporada.

Boca viene de derrotar 1-0 a Independiente. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Boca vs. River?

Boca Juniors vs. River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre del 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), donde el conjunto xeneize buscará aprovechar su localía ante su eterno rival en una nueva edición del Superclásico.

¿En qué canales ver Boca vs. River en Perú y Sudamérica?

La transmisión de Boca vs. River para Perú y Sudamérica estará disponible en vivo a través de ESPN (señal de cadena de ESPN / Disney+) y TNT Sports (pack fútbol / señales según cada operador). En Perú, los aficionados podrán seguir el Superclásico mediante las plataformas streaming autorizadas como Disney+ o las señales deportivas contratadas en su operador de cable.

¿Dónde ver Boca vs. River en Argentina?

En Argentina, el choque entre Boca vs. River se podrá ver en directo por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, exclusivas para los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol en los distintos operadores de cable.

¿Cómo ver Boca vs. River en México y EE. UU.?

En México y parte de Norteamérica, los fanáticos podrán seguir las acciones del Boca vs. River a través de la plataforma de streaming Fanatix y canales con derechos de emisión de la Liga Argentina, como AFA Play. Se recomienda verificar la guía de programación según la región contratada.

¿A qué hora juegan Boca vs. River según los países?

Boca vs. River se disputará este domingo 1 de noviembre a la 1:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador (3:00 p.m. hora de Argentina). Estos son los horarios oficiales del Superclásico en distintos países:

México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (costa este / ET): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile, Paraguay y Uruguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 7:00 p.m.

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