El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede se convirtió en uno de los momentos de mayor sorpresa en la victoria de Sporting Cristal por 3-2 sobre Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. La primera chispa del altercado se encendió alrededor del minuto 68, cuando una pausa en el juego le dio el espacio al delantero celeste para acercarse a la zona técnica blanquiazul. Allí inició un acalorado intercambio de palabras del atacante con el DT, llegándole a soltar fuertes adjetivos en pleno desarrollo del partido.

El ambiente de tensión obligó a la intervención de varios futbolistas para evitar que la discusión en el campo pasara a mayores. Jugadores del plantel visitante, entre ellos Luis Advíncula, tuvieron que interponerse rápidamente entre el atacante y el director técnico para frenar los reclamos. A pesar de los intentos de calma desde las bancas, las miradas y los cruces verbales continuaron mientras se reanudaban las acciones del compromiso.

La reacción de la prensa internacional al cruce de Pablo Guede con Hernán Barcos. (Foto: TyC)

Sin embargo, el encontrón no concluyó con el pitazo final que selló el agónico triunfo de los celestes. Una vez culminado el cotejo, el enfrentamiento se trasladó a las inmediaciones de los vestuarios, donde el técnico de Alianza Lima salió al paso del atacante argentino e inclusive se produjeron pechazos en el túnel. Personal de seguridad de ambos clubes y miembros del comando técnico debieron actuar con rapidez para separar a ambos personajes y controlar el tumulto.

Posteriormente, al ser consultados por los medios en la zona mixta y en la conferencia de prensa, ambos protagonistas buscaron poner paños fríos al incidente. Pablo Guede declaró que se trató simplemente de “calenturas del partido”, asegurando que “no pasó nada”. Por su parte, Hernán Barcos evitó entrar en mayores controversias ante los micrófonos, limitándose a señalar de forma escueta que son situaciones que forman parte del juego.

Sin embargo, medios internacionales hicieron eco de esta acalorada situación como TyC Sports de Argentina, que en sus redes sociales tituló así: “Tenso cruce y empujones: Pablo Guede y Hernán Barcos se sacaron chispas en Perú”. Además, en su versión web agregaron “el ”pechazo" de Guede a Barcos tras el picante cruce que tuvieron en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima".

La reacción de la prensa internacional al cruce de Pablo Guede con Hernán Barcos. (Foto: Ecuagol)

Por otro lado, prensa ecuatoriana también reaccionó al cruce del ‘Pirata’, quien es recordado en el fútbol de ese país pues es uno de los ídolos recientes de Liga de Quito. Medios como Ecuagol y Mr.OffSider señalaron “tremendo cruce: la pelea del momento en el fútbol peruano”, apuntando a las fuertes palabras del delantero al DT aliancista.

Finalmente, ESPN apuntó: “Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron acalorado momento tras clásico: ¿Qué dijo el DT de Alianza Lima?“, dentro de una nota extensa con la crónica de todo lo sucedido en el Estadio Alberto Gallardo, una situación que nadie se lo esperaba y se hizo viral tras el video de un hincha en el ingreso a los vestuarios del estadio rimense, donde el DT y el futbolista se ‘pecharon’.

De momento, no se conocen sanciones tanto para Guede como para Barcos, pero es una situación que podría traer cola en las próximas horas, sobre todo porque se produjo tanto dentro como fuera de la cancha. De todos modos, para la prensa internacional este hecho aislado no pasó desapercibido.

La reacción de la prensa internacional al cruce de Pablo Guede con Hernán Barcos. (Foto: ESPN)

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