Erick Noriega viene consolidándose en el fútbol brasileño y volvió a ser determinante en Gremio. El peruano asumió nuevamente la titularidad y la conducción en el mediocampo durante el trascendental triunfo por 2-0 sobre Athletico Paranaense en la Arena do Gremio, un resultado vital que le permitió al conjunto ‘Tricolor’ tomar un respiro importantísimo en la tabla de posiciones del Brasileirao y salir de la zona de descenso.

El rendimiento del volante peruano no pasó desapercibido para los principales medios deportivos de Brasil. El prestigioso portal GloboEsporte (GE) destacó la actuación del seleccionado nacional calificándolo con una nota de 7.0, consolidándolo como una de las figuras indiscutibles sobre el terreno de juego. Este puntaje refleja su enorme regularidad en un choque con altísima tensión.

La repercusión de su rendimiento en la cancha también tuvo una respuesta sumamente favorable de parte de la hinchada gaucha. En la votación abierta a los aficionados en la misma plataforma, el público le otorgó un sobresaliente 8.4 de calificación, ratificando el gran afecto y la aprobación que se ha ganado la afición de Porto Alegre gracias a su entrega.

En su análisis individual, GloboEsporte resaltó que el mediocampista peruano “es uno de los pilares del equipo”. La prensa especializada reconoció que el futbolista de 25 años ha dejado de ser solo una alternativa en el plantel para convertirse en una pieza fundamental en la columna vertebral de la escuadra gaúcha en plena lucha por el descenso.

Erick Noriega se consolida como titular en el plantel de Gremio. (Foto: Captura)

El medio elogió de manera explícita la capacidad de Noriega a la hora de distribuir el balón. Según la evaluación del medio brasileño, el volante “realizó buenos pases para el ataque”, siendo el nexo entre la primera línea de volantes y los delanteros para ayudar a cerrar la victoria por 2-0.

Asimismo, la prensa destacó la capacidad de cobertura y el sacrificio táctico que brindó a lo largo de los 90 minutos. En el aspecto destructivo, GloboEsporte puntualizó que “salvó varios balones en defensa”, interceptando avances peligrosos del rival y aportando un equilibro clave para sostener el cero en el arco propio.

Esta actuación consagratoria llegó en un momento sumamente crítico para el equipo en el Brasileirao. La victoria lograda en casa ante Paranaense significó un impulso anímico y deportivo fundamental, ya que le permitió a Gremio sumar tres puntos de oro y alejarse de la incómoda zona de descenso en la recta final del campeonato, a falta de cinco partidos.

Con este sólido desempeño y el respaldo unánime tanto de la crítica especializada como del hincha, Erick Noriega reafirma su gran momento en Brasil. Esto no solo afianza su presente en Gremio, sino que fortalece su rol como una pieza clave con miras a los próximos partidos de la Selección Peruana.

Erick Noriega, de 23 años, se viene consolidando en Gremio de Brasil. (Foto: Andrés Lino / FPF)

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