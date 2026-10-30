La Selección Peruana firmó una participación sumamente destacada en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El combinado nacional completó una campaña histórica mostrando una gran capacidad de reacción y una gran efectividad, finalizando en la casilla 18 global entre 189 países y manteniendo un registro de invicto durante el tiempo reglamentario en todos los compromisos disputados a lo largo del certamen.

La andadura de la Bicolor arrancó dentro de la fase de grupos con sensaciones encontradas tras un trabajoso empate 2-2 frente a Bielorrusia. Sin embargo, reaccionó rápidamente en la jornada siguiente con una categórica goleada por 12-0 a Papúa Nueva Guinea y un triunfo por 2-0 ante Botsuana. La escuadra dirigida por Diego Ortiz aseguró el primer lugar de su zona al vencer sucesivamente a Malí por 2-1 y a Mongolia por 1-0, cerrando una primera etapa brillante con 13 puntos de 15 posibles.

Al avanzar a la fase eliminatoria de dieciseisavos de final, la Selección Peruana enfrentó a Italia. En un encuentro de trámite parejo e intenso disputado en Bakú, ambas escuadras igualaron 1-1 en el tiempo regular tras un golazo de Jean Franco Trujillo. La paridad derivó en la tanda de penales, donde la suerte le fue esquiva al conjunto patrio tras caer 4-3, privándolo del pase a la lucha directa por el título absoluto pero enviándolo a disputar los puestos de reclasificación.

Lejos de decaer anímicamente, la selección juvenil mostró carácter inmediato para escalar lo más alto posible. Perú consiguió imponerse por 2-1 sobre Angola e hizo lo propio ante Irlanda con un triunfo de 3-1, victorias que revalidaron el buen juego colectivo del equipo y lo metieron de lleno entre los mejores 20 planteles del torneo de la FIFA.

Selección peruana Sub 15 quedó entre los 18 mejores del mundo (Foto: @LaBicolor)

El duelo más emotivo y épico del certamen para la delegación peruana tuvo lugar frente a Rusia. La Bicolor se vio sorpresivamente en desventaja por 0-3 en la primera mitad, pero protagonizó una remontada heroica para igualar 3-3 en el epílogo. En la definición por penales, Perú mostró temple para imponerse por 5-4, clasificando así al partido por la definición de la casilla 17.

En la jornada final del campeonato, el cuadro peruano se midió ante Albania esta madrugada. Tras empezar abajo en el marcador, la Selección rescató un empate agónico de 2-2 en la última jugada del compromiso tras un fallo del guardameta rival. La definición volvió a llevarse a los lanzamientos desde los doce pasos, donde Albania se terminó imponiendo por 6-5 en una serie de penales bastante ajustada.

A pesar de quedar relegada al puesto 18, la participación de Perú en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán dejó sensaciones sumamente positivas para las divisiones menores del fútbol peruano. El equipo nunca fue derrotado en los 90 minutos reglamentarios a lo largo de 10 partidos disputados (sus únicas dos caídas ocurrieron desde la vía del penal frente a Italia y Albania), demostrando carácter, capacidad de reacción y una camada de jóvenes talentos con gran proyección para el fútbol nacional.

TE PUEDE INTERESAR