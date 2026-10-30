Luego de más de dos años, la Selección Peruana volverá a jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, casa de Alianza Lima. A principios del 2024, en el debut de la era de Jorge Fossati, la Bicolor derrotó 2-0 a Nicaragua, en lo que fue también el debut internacional de Oliver Sonne. Pues Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó hace instantes que el equipo de todos volverá a pisar la cancha de Matute en el próximo amistoso ante la Selección de Bolivia.

El anuncio del directivo se dio en una entrevista por la señal de Bicolor+. “Como es costumbre, dentro de todo lo que es la planificación, tenemos ya pactado el amistoso ante Bolivia para este viernes 13 de noviembre a las 8 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva”, confirmó Ferrari, quien a su vez anunció que en la próxima ventana de fecha FIFA la Bicolor solo disputará un amistoso.

“Será una linda oportunidad para reencontrarnos con nuestra gente después de casi un año que no hemos tenido la oportunidad de jugar de local. Es una linda oportunidad para disfrutar de un juego ante una selección a la que vamos a volver a enfrentar en Eliminatorias y Copa América, y comenzar a plasmar una idea de juego y ver jugadores que pasan un buen momento”, agregó Ferrari con respecto a la próxima convocatoria.

De hecho, también confirmó el siguiente rival para cerrar la temporada 2026. “Hemos optado, conjuntamente con el profesor Mano Menezes, de que sea una lista acorde con lo que necesitamos hoy, sabiendo que jugaremos un partido en esta fecha FIFA, y para el 9 de diciembre, a las 6:00 p.m. en Cusco, jugaremos nuestro segundo partido para acabar el año ante Panamá”, apuntó.

Perú viene de caer 2-0 ante Colombia. (Foto: Getty Images)

Es decir, Mano Menezes y su comando técnico alistarán una convocatoria pensando en dos rivales distintos con dos localías también diferentes, como el llano de Lima y la altura del Cusco. De hecho, es muy probable que se vean caras nuevas en la próxima nómina, que debe salir una semana antes del partido ante Bolivia.

“Va a ser una convocatoria apuntando a cómo jugaremos de locales en Lima y luego cómo jugaremos de locales en Cusco. Va a ser una buena experiencia para fortalecer una idea e ir probando los perfiles que tanto se hablan de acuerdo a la posición o ubicación del futbolista”, declaró Ferrari en dicha entrevista.

Cabe recordar que en la reciente doble fecha FIFA de setiembre y octubre, la Selección Peruana no pudo ganar ninguno de sus cuatro compromisos: empezó perdiendo ante Estados Unidos (4-1), luego empató ante México (1-1) y acabó cayendo ante Canadá y Colombia, ambos partidos por 2-0.

En ese sentido, y por volver a ser locales, resulta una necesidad para el equipo comandado por Mano Menezes volver a celebrar una victoria ya para encarrillar la temporada 2027, donde comenzará la competencia oficial con las Eliminatorias al Mundial 2030, donde el objetivo es clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Perú jugará ante Bolivia en amistoso de noviembre (Foto: Getty images)

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