Melgar de Arequipa perdió una gran oportunidad de trepar al primer lugar de la tabla del Torneo Clausura. En el cierre de la fecha 14, dependía de sí mismo para igualar a Sporting Cristal en el primer lugar, pero necesitaba vencer de local a Comerciantes Unidos. Con un jugador menos desde los 4 minutos, por expulsión de Horacio Orzán, ganaba 1-0 hasta los 86 minutos, pero los de Cutervo consiguieron el empate, desatando la desazón del técnico Miguel Rondelli y sus dirigidos.

El técnico de Melgar declaró en conferencia de prensa tras el empate ante Comerciantes Unidos y reconoció que la expulsión de Orzán cambió la postura del partido. “Es muy difícil hacer análisis del partido cuando te quedas con un jugador menos a los cuatro minutos y tienes que replantear un montón de cosas, tienes que por momentos sufrir el partido”, declaró el entrenador argentino.

De hecho, para el DT su defensa no debió ser expulsado. “Horacio no me tiene que decir nada, esto es fútbol, para mí él no lo ve. Levanta la pierna alta, sí, pero no lo ve, es diferente a una plancha. Es una acción de fútbol y listo. Si el árbitro consideró que es una acción temeraria y que merece tarjeta roja, ya es una decisión del árbitro”, señaló Rondelli.

Jugada de expulsión de Horacio Orzán. (Video: Movistar Deportes)

De hecho, se encendieron también las alarmas en pleno partido, pues Nicolás Quagliata salió por una dolencia en la rodilla y será evaluado. “Tuvimos la mala fortuna de que cuando hacemos el cambio de Jhonny (Vidales), al poco tiempo, en una jugada se resiente del problema que tiene en la rodilla ‘Nico’ (Quagliata), y tuvimos que quemar la última ventana. Habrá que analizar a los chicos que salieron hoy, porque dentro de poco tenemos que viajar a Huancayo”, explicó el DT mistiano.

Finalmente, le puso fecha de retorno al regreso de Bernardo Cuesta, quien salió lesionado ante UTC en Cajamarca y por eso se perdió el partido ante Comerciantes Unidos. “Hoy sigue haciendo recuperación. Es difícil que llegue para el próximo partido, pero si todo va bien para el partido con Juan Pablo lo vamos a tener”, apuntó Rondelli.

En Melgar no hay tiempo para lamentos, pues deben entrenar viernes y sábado a tiempo completo, y el mismo domingo viajar a Huancayo para visitar al ‘Rojo Matador’ el lunes a primera hora, en un duelo clave y sin margen de error para los mistianos: es un rival directo y no sumar de a tres prácticamente lo descartaría de la pelea por el Torneo Clausura.

Melgar no pudo sostener la ventaja y tuvo que confirmarse con el empate 1-1 ante Comerciantes Unidos (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos, Melgar volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 2 de noviembre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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