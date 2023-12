Los seguidores de Boca Juniors están preocupados ante las frecuentes modificaciones en las fechas de las elecciones presidenciales de este año. Los socios xeneizes serán responsables de elegir al próximo presidente que liderará la institución en los próximos 4 años. Sin embargo, en los últimos meses, la fecha originalmente programada para este proceso fue pospuesta debido a la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Esta falta de consenso se evidenció durante la audiencia de mediación en el juzgado civil N° 11 de la Capital Federal, en la que participaron representantes de ambas partes.

Inicialmente, las elecciones en Boca Juniors estaban programadas para el sábado 2 de diciembre de 2023. Sin embargo, por decisión judicial, en respuesta a una solicitud presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que argumentó que el sábado es un “día sagrado para la comunidad judía”, las elecciones fueron reprogramadas para el domingo 3 de diciembre.





Cuando todo estaba aparentemente listo para la nueva fecha, el martes 28 de noviembre, un fallo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya suspendió las elecciones debido a irregularidades en el padrón electoral, tras una denuncia realizada por Andrés Ibarra, candidato a presidente de la oposición. A pesar de que ambas partes se reunieron con la jueza el jueves 30 de noviembre, no pudieron llegar a un acuerdo, y las elecciones no se llevarán a cabo el domingo 3, como estaba originalmente programado.





Fechas posibles de la elecciones presidencial de Boca

La reunión de conciliación entre el grupo oficialista y la oposición no logró alcanzar un acuerdo, y hasta ahora las elecciones en Boca Juniors no se han llevado a cabo. Esta situación se originó a raíz de la denuncia de irregularidades en el padrón presentada por Andrés Ibarra y el frente opositor. Se están evaluando dos fechas como posibles opciones para la realización de las elecciones presidenciales del club de la Ribera: el 17 de diciembre o en marzo de 2024.

Posibilidad de elecciones el 17 de diciembre si el oficialismo apela y revoca la medida cautelar ante la jueza Abrevaya y la Cámara de Apelaciones. Opción de marzo de 2024 si la Cámara confirma el fallo , implicando un retorno del caso a la jueza y una posible demora de un mes en la resolución. Importante destacar que en enero, durante la feria judicial, según el estatuto de Boca, se debe anunciar la nueva fecha para las elecciones con un mes de antelación.

Se consideró la posibilidad de que las elecciones se llevaran a cabo el domingo 10 de diciembre. No obstante, esta fecha no está incluida como opción para los comicios en Boca, ya que coincide con la asunción de Javier Milei como el nuevo presidente de la República Argentina. Asimismo, es importante destacar que la gestión de Jorge Amor Ameal-Juan Román Riquelme concluirá a finales de 2023. Entonces, de no llegar a realizarse el 17 de dicimebre, ¿Boca se quedaría sin presidente hasta el 2024?





¿Quién tomaría el mando de Boca si las elecciones son el 2024?

Si las elecciones no se llevan a cabo este año, la actual Comisión Directiva continuará en funciones hasta la próxima votación, a menos que la oposición solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) que categorice la situación como “irregular”, lo que podría conducir a la designación de una Comisión Normalizadora.

En ese escenario, se puede afirmar que, en ausencia de inconvenientes, el presidente Jorge Amor Ameal y el vicepresidente 2°, Juan Román Riquelme, permanecerán en el cargo hasta que se realicen las elecciones y se elija un nuevo presidente para Boca. Los próximos días son cruciales para los ‘Xeneizes’, ya que, tras perder la final de la Copa Libertadores 2023 y no clasificar para la edición del 2024, los hinchas exigen una restauración total.

Es relevante destacar que, durante la conciliación convocada por el Juzgado Civil Número 11, representaron al oficialismo Ricardo Rosica, Secretario del club, y Walter Krieger, asesor legal de Boca Juniors. Por parte de la oposición, participaron Javier Medín, representante legal, y Sebastián Silvestri.

Los apoderados de la actual Comisión Directiva reconocieron que 3,660 socios podrían estar involucrados en las irregularidades denunciadas por la oposición, proponiendo que votaran en una urna separada. La oposición argumentó que, en realidad, eran 5,780 los socios “irregulares”. Aunque el oficialismo sugirió que esos asociados votaran de manera separada, la oposición se negó y solicitó su exclusión del padrón. La propuesta de que dos peritos auditaran el padrón se planteó como una posible solución, pero el conflicto persiste.





Candidatos presidencial de Boca Juniors

El 14 de noviembre marcaba la fecha límite para la presentación de listas, y al final, habrá dos contendientes, ambos con figuras de gran relevancia en la historia reciente del club. Por un lado, el oficialismo, liderado por Juan Román Riquelme como presidente y Jorge Amor Ameal como vicepresidente. Por otro lado, la única oposición está integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Oficialismo:

En una de las posiciones extremas se encuentra el oficialismo, encabezado por Juan Román Riquelme, quien hace un tiempo presentó su Agrupación “Soy Bostero” y ahora aspira a ser el próximo presidente al liderar la lista junto a Jorge Amor Ameal, modificando así los roles establecidos en la fórmula del 2019. Como se recuerda, ambos actualmente se encuentra en la cabeza del club y según encuestas son los favoritos.

El pasado viernes 10 de noviembre, el amado ‘10′ de Boca, se involucró de manera total en la campaña y, durante una entrevista con Jorge Rial, expresó de manera enfática: “Estas elecciones serán muy claras para el hincha: tienen que elegir entre seguir siendo un club de fútbol o permitir que utilicen el club para hacer política”, comentó dejando en claro que sus rivales, no se enfocaría en lo deportivo, no siendo positivo para el club.

Por otra parte, en el aspecto económico, destacó que el club cuenta con un superávit millonario: “Cuando asumimos en 2019, heredamos el club con deudas y enfrentamos un año y medio de pandemia. Durante un año, no se cobró el abono al hincha debido a la pandemia, y durante los tres años de la Copa Libertadores no se aplicó el adicional. Aunque perdimos mucho dinero, era lo que teníamos que hacer. En la actualidad, podemos afirmar que el club tiene un superávit de 28 millones de dólares”, aseveró el exjugador de 45 años.

Oposición:

El principal oponente en las elecciones es Andrés Ibarra, economista y político, quien anunció el 8 de noviembre que se unirá a la fórmula con Mauricio Macri, ocupando el cargo de Vicepresidente. Durante la gestión de Macri, Ibarra trabajó como Gerente General y luego como Gerente de Marketing, destacándose por sus habilidades de gestión y proponiendo iniciativas como la construcción del “estadio más grande del país”.

La presentación oficial del binomio tuvo lugar el 13 de noviembre, con el ex-Presidente de la Nación como orador principal. En el evento estuvieron presentes Mario Pergolini, exvicepresidente de Jorge Amor Ameal, y exjugadores como Diego Cagna y Rolando Schiavi. Además, recibieron respaldo a través de un video de Martín Palermo, quien podría asumir el papel de entrenador si esta lista tiene éxito en las elecciones.





¿Dónde se vota en las elecciones de Boca?

Las elecciones para elegir al próximo presidente de Boca podrían tener lugar en La Bombonera, aunque la confirmación oficial aún no ha sido emitida. La posibilidad de realizar el proceso dentro del estadio está siendo evaluada, aprovechando la ausencia de un partido para brindar mayor comodidad a los socios y evitar aglomeraciones significativas. Asimismo, aún no sabe la fecha oficial para este evento.





