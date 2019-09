Te lo agradezco, pero no: Batistuta explica por qué rechaza oferta de Maradona

Vuelve al ruedo. Diego Maradona está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata , luego de una reunión que mantuvo el entorno del 'Pelusa' con los directivos del club platense este miércoles. Para confirmar ello, Diego demostró en un video estar rehabilitado de la operación de la rodilla derecha y les mandó un mensaje a los simpatizantes de Gimnasia, donde les comunicó que puede estar cerca de 'El Lobo'.

Sin embargo, en medio de los rumores de lo que sucedía alrededor del Diego, surgió la posibilidad de que Gabriel Batistuta sea parte del comando técnico de Gimnasia y por pedido expreso del propio Maradona, por lo que en una publicación en sus redes sociales, 'Batigol' confirmó dicha información, a la par de explicar por qué no podría aceptar dichosa propuesta.

" Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea, Suiza, tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor ", escribió 'Batigol' en su cuenta personal de Twitter.

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

El mensaje del 'Pelusa'

" Estoy operado hace muy poco y ya tuve contactos antes con la gente de Gimnasia, pero ahora no hablé con nadie. Que se me haya puesto otra vez, por mis logros lejanos o porque son maradonianos, es una cosa muy linda y muy tierna que me llega al corazón. A toda la gente del Lobo... acá (y se golpeó el corazón) ", replicó en el video.

Maradona volvería a dirigir en el fútbol argentino luego de 24 años tras las últimas experiencias en Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995).

