Argentina vs. Puerto Rico se enfrentarán este martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Florida, en el que será el segundo y último amistoso de la fecha FIFA para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Este encuentro, que inicialmente estaba programado para el lunes 13 y en otra sede, marcará un hecho histórico: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido internacional. En esta nota te contamos a qué hora juegan, cómo ver el encuentro EN VIVO y todos los detalles del duelo que pondrá punto final al calendario del campeón del mundo en este 2025. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Argentina llega a este compromiso tras imponerse 1-0 a Venezuela en su primer partido de la fecha FIFA, con gol de Giovani Lo Celso. Más allá del resultado ajustado, el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento de los futbolistas menos habituales. En la previa al duelo con Puerto Rico, Lionel Scaloni confirmó que “jugarán todos los chicos nuevos que vinieron; no tuvieron oportunidad ante Venezuela, pero ya sabían eso”, dejando en claro que el objetivo principal será seguir probando variantes.

La gran novedad será el regreso de Lionel Messi al equipo titular. El astro rosarino se ausentó del choque ante la ‘Vinotinto’ por decisión técnica, pero regresó a Inter Miami para disputar la MLS, donde anotó un doblete en la goleada 4-0 sobre Atlanta United. Su presencia ante los boricuas entusiasma a los hinchas argentinos que colmarán el estadio. Además del capitán, Scaloni planea incluir a José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes podrían debutar con la camiseta nacional.

Por su parte, Puerto Rico encara este compromiso como una oportunidad histórica. El equipo dirigido por Charlie Trout quedó fuera de la ruta mundialista tras su eliminación en las Eliminatorias de Concacaf, pero llega motivado tras vencer 2-1 a San Vicente y Granadinas en junio. Este amistoso servirá como banco de pruebas y vitrina internacional para un plantel con mayoría de jugadores jóvenes que militan en ligas universitarias o de ascenso.

Entre las figuras destacadas del ‘Huracán Azul’ aparece Jeremy de León, futbolista de 21 años perteneciente al Real Madrid y cedido al Hércules de la tercera división española. A pesar de arrastrar una molestia muscular, el delantero viajó a Miami y podría ser titular. Puerto Rico se apoyará en su disciplina defensiva y el contragolpe rápido para intentar sorprender a la ‘Albiceleste’, consciente de la magnitud del desafío que tiene por delante.

En cuanto a la probable alineación, Argentina formaría con Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lautaro Rivero y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno y Giovani Lo Celso en el mediocampo; mientras que Lionel Messi, Julián Álvarez y José Manuel López conformarían el tridente ofensivo.

Del lado caribeño, se espera que Puerto Rico salte al campo con Sebastian Cutler en portería; Nicolás Cardona, Giovanni Calderón, Sidney Paris y Darren Ríos en defensa; Roberto Ydrach, Juan O’Neill y Gerald Díaz en la medular; y en ataque, Steven Echevarría, Ricardo Rivera y Jeremy de León como principales referencias.

¿Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico?

El choque entre Argentina vs. Puerto Rico se disputará en el Chase Stadium de Florida, con transmisión de DIRECTV, DSports y DGO para todo el Perú. Las acciones iniciarán desde las 7:00 p.m. (hora peruana y dos horas para Argentina).

¿Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico en Argentina?

El partido de Argentina vs. Puerto Rico en vivo en Argentina, por amistoso FIFA, será transmitido por Telefe y TyC Sports. Además, en streaming por Mi Telefe App, Mitelefe.com y TyC Sports Play.

¿Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico por Chile?

El compromiso Argentina vs. Puerto Rico en vivo para todo Chile será transmitido por la señal de DIRECTV, DGO y Amazon Prime Video en todo territorio chileno.

¿Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico en Estados Unidos?

El partido amistoso internacional FIFA entre Argentina vs. Puerto Rico en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fubo Sports, Fanatiz, TyC Sports Internacional y beIN SPORTS.

