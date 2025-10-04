Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys EN VIVO: canales que transmiten la Liga Profesional 2025

Boca Juniors recibe a Newell’s Old Boys este domingo 05 de octubre en La Bombonera por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido está programado para las 5:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN. El Xeneize, que atraviesa una leve mejora en su rendimiento, intentará seguir sumando para pelear arriba en la Zona A, mientras que la visita busca reencontrarse con la victoria tras una serie de caídas consecutivas.

Boca Juniors, perdió 2-1 ante Defensa y Justicia en su última presentación. Antes había empatado con Central Córdoba (2-2) y Rosario Central (1-1). La última victoria fue frente a Aldosivi (0-2). Miguel Ángel Russo busca una reacción rápida en casa ante la atenta mirada de sus hinchas.

Newell’s Old Boys, empató 1-1 con Estudiantes en la fecha pasada, pero acumula dos derrotas duras contra Belgrano (3-0 en Liga y 1-3 en Copa Argentina). Solo ganó uno de sus últimos cinco partidos (2-0 a Atlético Tucumán). El equipo de Fabbiani llega en crisis y se perfila como el menos favorito en este partido.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s se llevó la victoria por 2 a 0.

Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la ambición de sumar puntos importantes en la Zona A. Boca quiere ratificar su crecimiento futbolístico y mantenerse en el TOP 10 de la tabla mientras que Newell’s Old Boys tiene la urgencia de sumar de a tres de manera casi obligatoria para no seguir hundiéndose, pues está en el penúltimo puesto.

¿Dónde ver Boca vs. Newell's Old Boys?

El choque entre Boca vs. Newell's Old Boys por la jornada 11 de la Liga Profesional Argentina, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz, mientras que en España también se verá por Fanatiz.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Newell’s Old Boys?

En Argentina lo transmite: TNT Sports Premium

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Fanatiz y Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV

En España lo transmite: Fanatiz

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys en Perú?

El partido de Boca vs. Newell’s Old Boys en vivo en Perú, válido por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys en Argentina?

El partido de Boca vs. Newell’s Old Boys en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports Premium, mientras que por la modalidad de streaming se vería por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys en España?

El partido de Boca vs. Newell’s Old Boys en vivo, a jugarse en el Estadio La Bombonera, se podrá ver en España por Fanatiz.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys en México?

El partido de Boca vs. Newell’s Old Boys en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s Old Boys en Estados Unidos?

Boca vs. Newell’s Old Boys en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de la Liga Profesional 2025, se verá por la señal de TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV.

