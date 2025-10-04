Se encienden las alarmas en Universitario de Deportes. Si bien el equipo sigue ganando y es el primer favorito para ser campeón nacional y lograr el ansiado tricampeonato, la seguidilla de partidos en el Torneo Clausura le viene pasando factura a los dirigidos por Jorge Fossati. En la última victoria ante Alianza Atlético en Trujillo, Alex Valera fue uno de los afectados: el delantero terminó con molestias y peligra su presencia para el compromiso de este domingo ante Juan Pablo II, además de su regreso a la Selección Peruana para el amistoso ante Chile.

Según información de Gustavo Peralta en L1 MAX, el chiclayano no entrenó este viernes y fue sometido a dos horas de terapia. El entrenamiento de este sábado, el último previo al duelo ante el cuadro papal, será clave para saber si jugará este domingo; para empezar, el ‘9′ probará para saber si puede hacer fútbol con normalidad. “Si el dolor persiste, no se le arriesgará”, aseguró el periodista.

Jorge Fossati, DT de Universitario, tomó la palabra con respecto al estado de salud de su goleador. “Espero que pueda llegar en condiciones, no está totalmente recuperado, no lo saqué (ante Alianza Atlético) porque estaba jugando mal, sino porque andaba con una molestia. Lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”, señaló el ‘Nono’ en Campo Mar.

Alex Valera suma 14 goles esta temporada en la Liga 1. (Foto: GEC)

Si Alex Valera no juega ante Juan Pablo II, la incógnita está en saber si se sumará a la Selección Peruana en la Videna para el amistoso del próximo viernes 10 de octubre ante Chile. En caso su lesión sea de consideración, será desconvocado y se quedará en tienda crema para ponerse a punto y llegar en óptimas condiciones al duelo del miércoles 15 ante Sporting Cristal, clave en la definición del Torneo Clausura.

El ‘Loco’ es una de las figuras del actual bicampeón: suma 14 goles en la Liga 1 2025, contando Apertura y Clausura, y está a un gol de igualar su mejor registro en el torneo local con camiseta crema (15 tantos en 2023). A esas cifras hay que sumarle un gol más en Copa Libertadores y cinco asistencias en esta temporada. Todo en 36 partidos, contando ambos torneos.

Por ello, en Universitario vienen agilizando la renovación del nacido en Pomalca. Álvaro Barco, director deportivo crema, reveló que quieren retenerlo, aunque son conscientes de que debido a sus buenos números en este 2025 podría despertar la atención de otros clubes y tentar un posible regreso al extranjero -en 2022 tuvo un breve paso por Al Fateh de Arabia Saudita y se fue por problemas económicos-.

“No cabe duda que Valera se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad”, expresó el directivo hace unos días.

Diego Churín asoma como la primera opción para reemplazar a Alex Valera ante Juan Pablo II. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR